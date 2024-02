Una Colombia sin pasaporte

. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

En los últimos días, empresas proponentes con eco en la prensa de la nación han hablado de pliegos de condiciones con anexos imposibles de cumplir en los tiempos previstos, salvo para la empresa Thomas Greg & Sons. En el centro de la disputa está el canciller (suspendido) Álvaro Leyva Durán, quien aparte de ser sancionado por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, acaba de dar un paso al costado dejando en su retirada un tufillo de corrupción que vincula a su hijo Jorge Leyva. Los dos, padre e hijo, estarían detrás de tumbar a la actual operadora de los pasaportes en Colombia y aspirante a renovar el contrato, la empresa Thomas Greg & Sons, para entregársela, hasta el año 2030, a una empresa de la complacencia de Jorge Leyva, el hijo del canciller.

Por el anterior escándalo, Jorge Leyva, hijo del sancionado excanciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, ha sido citado a rendir declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación. Este procedimiento se da como parte del bullicio por supuestas anomalías en el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, adjudicado por la Cancillería.

Según declaraciones de Martha Zamora, quien debió “dar un paso al costado” en su calidad de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, luego de su denuncia contra Jorge Leyva, el hijo del canciller Leyva Durán porque, al parecer, Leyva hijo junto a su amigo Juan Carlos Losada habrían participado en una reunión en París, Francia, donde se habría planificado manipular dicha licitación, para quitársela a Thomas Greg & Sons y entregarla a una empresa como, por ejemplo, Cadena S.A.

Lo anterior se produjo en medio de un factible abuso de autoridad por parte del canciller Álvaro Leyva, en medio de serias denuncias de posible conflicto de intereses y ante la realidad de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro frenó la licitación de pasaportes. En el aire quedaba que el canciller Leyva Durán le estaba haciendo un favor al país cerrándole el paso a la Thomas Greg & Sons.

Mientras el escándalo de la multimillonaria licitación para los pasaportes en Colombia continúa, el canciller Álvaro Leyva Durán, mediante comunicado público, del 7 de febrero de 2024, informó que acata la decisión de la Procuraduría General de la Nación, ordenando la suspensión provisional de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Me permito informar a la opinión pública, que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la señora procuradora general de la Nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de Relaciones Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercicio de las funciones”, escribió de manera lacónica el alto funcionario público luego de permanecer en el cargo por varios días, cumpliendo sus funciones, no obstante estar sancionado temporalmente por la Procuraduría General de la Nación.

Regresando al escándalo que ha suscitado la escogencia de la empresa que deberá suministrar los pasaportes a Colombia en los próximos años, sociedades que compiten con la empresa Thomas Greg & Sons aseveran que en las exigencias de la licitación habría ítems imposibles de cumplir como, por ejemplo, contar con plantas de impresión y personalización ubicadas solo en la ciudad de Bogotá, además que otorga puntos adicionales a los que tengan una planta de certificación Intergraf también en Bogotá.

Por su parte, Caracol radio informó, el 12 de febrero de 2024, que otra empresa interesada en la licitación que entregará un contrato por 416.000 millones de pesos alertó que la nueva licitación de pasaportes volvería a favorecer a la empresa Thomas Greg & Sons.

Según Caracol radio, a través de una carta dirigida por la empresa Accesos Holográficos Sucursal Colombia, interesada en el proceso licitatorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya recibió las primeras observaciones frente a la nueva licitación para elaborar las libretas de pasaportes en Colombia.

La carta insiste en que el pliego de requisitos no cumpliría en igualdad de condiciones y virtualmente, de nuevo, se estaría fraguando otro favorecimiento al contratista actual, Lo anterior, que se ha vuelto noticia en los medios de comunicación del país, estaría tapando realmente las intenciones de los Leyva para meterle la mano a la licitación a favor de una empresa distinta a Thomas Greg & Sons.

Caracol radio indicó que, según el representante legal de Accesos Holográficos Sucursal Colombia, “esta licitación obliga al proponente a entregar muestras personalizadas con diseños específicos que incluyen símbolos patrios, leyendas e imágenes de Colombia, lo que costaría miles de dólares. La preparación de muestras a la medida no solo implica miles de dólares en preparación de artes, matrices, herrajes y demás costos directos e indirectos del proceso, sino también implica un tiempo muy superior al mes con que contamos los proponentes desde la fecha de expedición del acto administrativo, hasta la fecha de entrega de propuestas”.

Accesos Holográficos Sucursal Colombia (una empresa con una denuncia por competencia desleal en México) le recordó al Gobierno que en la licitación anterior los proponentes exteriorizaron sus desventajas ante el actual proveedor, la empresa Thomas Greg & Sons, en el puntaje técnico. De acuerdo con ese ítem, requieren que se tengan en cuenta otras tecnologías de seguridad y mejoras para pasaportes tales como: foto principal en escala de gris con sobreimpresión a color, Una tercera foto a color compuesta de microtextos, imagen fantasma en tinta reactiva a luz negra, Impresión o personalización en relieve hasta de 3 niveles (impresión táctil) y chip con el doble o más velocidad de lectura que los requisitos mínimos, entre otros. Parece que aquí se está aplicando el adagio; en río revuelto, ganancia de pescadores.

En el concurso han estado interesadas, según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 11 empresas a saber: la actual proveedora de pasaportes, Thomas Greg & Sons, Impresa Nacional –Casa de la Moneda de Portugal, Cadena S.A., Thales Colombia – S.A., Identificación Plástica S.A.S., Consorcio STC., In Group, Get Group, Inversiones BMT S.A.S., Veridos México y Accesos Holográficos – Sucursal Colombia.

A propósito de las irregularidades planteadas por los oferentes diferentes a la Thomas Greg & Sons, el propio canciller Álvaro Leyva Durán en un comunicado del 5 de agosto de 2023 indicó: “En espera de una mayor participación, el ministro Leyva Durán invitó a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas participantes a poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho o actuación irregular o sospechosa que pueda poner en duda la transparencia del proceso…”.

Lo que continúo, según las quejas de oferentes e informes-denuncias de medios de comunicación en Colombia, es que frente a la licitación para proveer al país el servicio de pasaportes queda claro que no existe ánimo, por parte de la Cancillería, para establecer condiciones que permitan la participación de proponentes en franca lid.

La Cancillería resolvió efectuar cambios en las características técnicas de los pasaportes, lo que ratifica la ausencia de esfuerzos para instaurar requisitos que permitan una participación plural de los dineros del Estado.

La oferente Cadena S.A., por su parte, según el portal Asuntos Legales, planteó en julio de 2023 que la Cancillería colombiana no quería sumar proponentes a la licitación de los pasaportes. Cadena S.A. sostenía que no había voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro para que participaran proponentes diferentes a la firma Thomas Greg & Sons. El Ministerio de Relaciones Exteriores “sigue sin crear las condiciones para que haya más de un proponente”, subrayó Cadena S.A. Lo anterior parece todo un juego en donde impera la confusión para desviar la atención del interés indebido del hijo del canciller Álvaro Leyva a favor de una empresa, que precisamente pudiese ser la propia Cadena S.A.

Bueno es señalar que la empresa Thomas Greg & Sons ha ganado la presente licitación en los últimos 25 años en Colombia, siendo único proponente en 14 licitaciones, y ha sido adjudicataria en 17 de esos procesos. Actualmente la Procuraduría General de la Nación tiene la lupa puesta sobre el millonario negocio.

La empresa Cadena S.A., en una espaciosa carta, le dijo, en su momento, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que existía interés de la Cancillería, para establecer condiciones que impidan la participación de proponentes diferentes al contratista actual y agregó: “la Cancillería decidió no solo mantener aquellos requisitos que únicamente pueden ser cumplidos por el contratista actual (Thomas Greg & Sons), contra toda evidencia técnica, sino que, a última hora, realizó cambios en las características técnicas de los pasaportes, lo cual confirma la ausencia de cualquier esfuerzo para establecer requisitos que permitan una amplia participación, en beneficio de las finanzas públicas, de los principios que rigen la contratación estatal y de los ciudadanos en general”. ¿Será que aquí aplica que la mejor defensa es el ataque?

Además de Cadena S.A., otras compañías que han presentado denuncias sobre las probables irregularidades en esta licitación son: Smurfit Kappa, IN Groupe, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Incm), Idemia, Veridos México y Accesos Holográficos.

Uno de los últimos escándalos en torno al tormentoso proceso de adjudicación para la elaboración de los pasaportes en Colombia se registró a principios del mes de febrero de 2024. Según el periódico El Tiempo, del 8 de febrero de 2024 fueron entregados a empresas interesadas documentos confidenciales, que incumplen con los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-. “Dentro de la mayor confidencialidad, los representantes legales de al menos una docena de empresas fueron citados el pasado lunes, 5 de febrero a las instalaciones de la Cancillería, para hacerles entrega de tres documentos que hacen parte confidencial de la nueva licitación para proveer pasaportes y visas”, indicó el periódico El Tiempo.

Asegura El Tiempo que, con el llamado Anexo Técnico Confidencial, se entrega información reservada sobre los elementos de seguridad de las libretas colombianas. Los asistentes a la sospechosa reunión firmaron un documento en el que se comprometían a no divulgarlos.

Los documentos los habría entregado la señora Lida Magali Rodríguez Gutiérrez, asesora de la secretaría general de la Cancillería y, aseguró El Tiempo, la misma Rodríguez Gutiérrez aparece en un documento que llegó a Casa de Nariño a mediados de 2023 en el que se denunciaba un presunto direccionamiento de la primera licitación a favor de una unión temporal.

Los documentos confidenciales filtrados a un grupo interesado de licitantes son: el Anexo técnico (Parte IV) Servicio Web Impresión, el Anexo Técnico (Parte III) Especificaciones Técnicas de Servicio de Formalización Etapa de Cotización, Estudio de Mercado; el Anexo Técnico (Parte II) Especificaciones del Servicio de Personalización, el Anexo Técnico (Parte I) Especificaciones Técnicas Suministros de Libretas y Visas y el Anexo 6 Especificaciones Técnicas Habilitantes.

Según la investigación de el periódico El Tiempo, “De acuerdo con al menos dos de las empresas interesadas en la licitación, en al menos una docena de especificaciones técnicas del pasaporte se está exigiendo cumplir exactamente las características que usa el grupo que lidera Thomas Greg, la compañía que presta actualmente los servicios y que demandó a la Cancillería por no haberle adjudicado el anterior contrato a pesar de cumplir los requisitos de ley”.

El proceso de la nueva licitación está en observaciones a los prepliegos. Los interesados también aseguran que se está violando otra de las advertencias de la OACI relacionada con el laboratorio que debe señalar si las muestras de los interesados cumplen o no las especificaciones.

De momento, la licitación, a la fecha, tiene unas 20 empresas interesadas, tiene al flamante canciller Leyva Durán suspendido por la Procuraduría y a punto de iniciar un juicio disciplinario, tiene una millonaria demanda al Estado y la salida de la cabeza de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, además embalado a Jorge Leyva el hijo del canciller por indebida injerencia con conflicto de intereses en la multimillonario licitación de los pasaportes en Colombia.

*Escritor y periodista.