El escritor y periodista Darío González Castro, publica su segundo libro con el cual tiene un objetivo claro: dar herramientas a las personas o familiares que tienen que enfrentar la depresión.

“¿Qué hay detrás de la depresión? también es una voz de esperanza, si nosotros pudimos vencer, ustedes también lo pueden lograr. Sabemos que en cada capítulo usted, querido lector, entenderá y recibirá herramientas para ayudar en la solución de este mal colectivo de nuestra actual sociedad, que seguramente involucra a alguien cercano a su familia”. Estas palabras se leen en el prólogo del libro ¿Qué hay detrás de la depresión? del escritor y periodista Darío González Castro, quien a través de diez capítulos hace un análisis y reflexión de una enfermedad silenciosa que debe ser tratada.

El libro es el resultado de una experiencia familiar que Darío y su esposa Ana Milena Cardozo tuvieron que enfrentar con su hija mayor quien decidió ir a Estados Unidos a continuar sus estudios y perfeccionar el idioma inglés. En esa nueva experiencia, la soledad, la discriminación por ser colombiana y el no tener una red de amigos y familiares cerca incidieron para que ella fuera desarrollando síntomas depresivos.

“Nosotros no sabíamos que ella sufría de depresión ni ella tampoco, todo salió a la luz cuando la soledad, el llanto y los pensamientos de derrota se apoderaron de ella”, refiere Darío González. El estado fue tan grave que sus padres tuvieron que viajar a Estados Unidos para traerla de regreso y se encontraron con una persona totalmente diferente, que ni siquiera conocía a sus padres porque ya tenían un deterioro mental.

Desde ese momento como familia comenzaron una batalla que la libraron de la mano de especialistas y la palabra de Dios. Darío y su esposa, por más de 20 años se han dedicado a temas de consejería familiar y en esas conversaciones y trabajo por las demás personas, encontraron en la oración una herramienta para ser luz en la vida de quienes tienen necesidad y que, en el proceso de su hija, cada experiencia y herramienta aprendida fue lo que los sacó en victoria.

Fueron dos años de una lucha que los unió aún más como familia y que les permitió entender cómo funciona la enfermedad y qué hay detrás de ella. Por eso, las lecturas de investigaciones acerca de la depresión, entrevistas con sicólogos y expertos, se convirtieron en una prioridad para plasmar un texto que no solo explicara la enfermedad, sino que permitiera trabajar a la par con las emociones y la espiritualidad.

Y es que la depresión como la define la Real Academia Española es “un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones síquicas”. Según Organización Mundial de la Salud (OMS) esta enfermedad afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, altera las actividades laborales, escolares y familiares y un millón de personas se suicidan al año a causa de la depresión.

En el marco de la actual pandemia generada por el coronavirus, se cree que los casos de depresión irán en aumento por la soledad y la incertidumbre que esta genera. Por eso, este libro puede ser una herramienta para identificar, acompañar y crear espacios en los que el diálogo y el amor de Dios son los protagonistas. “Nuestro objetivo es que a través de lo que vivimos, quienes se enfrenten a esta enfermedad puedan salir adelante y sanen sus corazones”.

¿Qué relación tiene la depresión con las emociones y el alma?

Como lo dice la doctora Neila Serrano de Barragán, científica colombiana, con especializaciones en la Universidad La Sorbona de París y Harvard en Estados Unidos: “Lo importante es detectar de dónde proviene esa depresión para tratarla adecuadamente. A veces tiene su origen en el cuerpo y el tratamiento lo debe hacer un médico; a veces su origen está en el alma y su tratamiento lo debe hacer un psicólogo, que debería ser cristiano lleno del Espíritu y de sabiduría. La depresión también puede deberse a causas espirituales y entonces la debe tratar un pastor”.

“Con mi hija identificamos que tenía vacíos en su corazón, tuvimos que trabajar temas que venían desde la infancia y que nosotros no los habíamos identificado. Eran temas de su alma que ya habían pasado a afectación mental hasta el punto de que escuchaba voces”, indica Darío González. El reto al que se enfrentaba era identificar y tratar esos recuerdos y vivencias. Se realizó un tratamiento integral, pero se enfocaron en la renovación de la mente. Todo inicia con un pensamiento como creer que no se es bueno para nada, que la vida no tiene sentido y eso pasa a las emociones, cuando una persona puede sentirse frustrada, triste y sin ganas de vivir.

Por ello, el comunicador social en el libro ¿Qué hay detrás de la depresión? de la Editorial Buena Semilla acompaña al lector a indagar y descubrir esos sentimientos que los lleva a esconderse y no buscar ayuda. Como ellos han identificado, muchas personas no buscan ayuda por vergüenza. Es como si ir al siquiatra fuera un tabú. Entre relatos, conversaciones y experiencias recopiladas a lo largo de los años, en cada capítulo el lector podrá encontrar herramientas para salir de esa cárcel de la depresión y poner en práctica algunos tips.

Por ejemplo, en el capítulo “La depresión, una cárcel del alma”, cita Proverbios 20:5 (NVI) que dice “Los pensamientos humanos son aguas profundas; el que es inteligente los capta fácilmente”. “Me gusta como lo dice Proverbios al referirse a la profundidad de los pensamientos. Cada vez que oímos hablar a alguien podemos tener un serio indicio de qué hay por dentro de esa persona. El llamado es a ser más observadores con nuestros familiares, estar pendiente de sus emociones, si los vemos que pasan mucho tiempo solos, si lloran o se ven con angustia. Como padres nuestra labor es entrenarlos para la vida, para esos altos y bajos, para los tiempos de gozo y dificultad”, concluye Darío González Castro.

La obra incluye un audio libro, leído por su autor, Darío González Castro, quien declara poderosos pasajes de la Biblia que son antídoto para quienes sufren de depresión, ansiedad, estrés y, en algunos casos, no lo saben.