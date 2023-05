VetPlus: pioneros y referentes de la medicina prepagada para mascotas en Colombia

VetPlus es una de las únicas empresas en Colombia y el mundo con coberturas para mascotas de tercera edad. Foto: Cortesía VetPlus.

Cada día aumenta la acogida de los hogares a las mascotas. Hoy es cada vez más común que perros, gatos y demás animales domésticos hagan parte de las familias colombianas. Esto ha generado un aumento en la demanda de servicios médicos veterinarios, artículos e incluso adiestramientos especializados.

La acogida de los animales de compañía se refleja en cifras como las presentadas por Fenalco, donde indican que, por lo menos, 43 % de los hogares tenían una mascota en 2019. También en la aparición de servicios novedosos que sirven como soluciones en áreas como la alimentación y los servicios de medicina.

Para este último punto, el que mayores costos puede generar en los propietarios de las mascotas; VetPlus Colombia se ubica como un referente en lo que a medicina prepagada para mascotas se refiere. Su propósito es el de ofrecer coberturas totales de alta calidad en servicios relacionados con la atención y tratamiento de urgencias, así como de enfermedades y accidentes.

Sebastián Uribe es uno de los cofundadores de VetPlus Colombia. En dialogo con El Espectador, el directivo habló sobre el porqué cada día más personas adquieren sus servicios de medicina prepagada, las características de sus planes para perros y gatos, así como sus proyecciones que incluyen la exportación de esta idea de negocio.

¿Por qué elegir la medicina prepagada veterinaria?

Para mantener unas finanzas controladas, es necesario tener una estrategia de previsión ante los eventos inciertos, sobre todo si estos pueden conllevar un alto gasto de dinero. La medicina prepagada veterinaria es la mejor alternativa para proteger a nuestras mascotas y garantizar que reciban los servicios médicos necesarios y de la más alta calidad, cuando lo necesiten y sin tener preocupaciones por las facturas del veterinario que pueden alcanzar varios millones de pesos.

¿En qué se inspiraron para fundar VetPlus en Colombia?

Estando presentes en la sala de espera de una clínica veterinaria, era constante escuchar las preguntas entre los responsables de las mascotas “¿no existirá algún seguro para la mascota?” “y ahora, ¿cuánto me costará la cuenta del veterinario?”. Constantemente las familias se veían en la difícil situación de acudir al veterinario con la preocupación de cuánto tendrían que pagar. Con lo que representa una mascota para las familias y con el alto nivel de responsabilidad que en Colombia hemos desarrollado por el bienestar de ellos, las familias acceden a lo que haga falta para que su mascota se recupere de sus dolencias. No obstante, se enfrentan a tener que pagar cuantiosas facturas, en ocasiones teniendo que hacer uso de los ahorros personales, tarjetas de crédito, préstamo de amigos y familiares, entre otros. De ahí la idea de mutualizar, es decir, que entre todas las familias afiliadas se crea un gran fondo que garantiza a quienes requieran para su mascota, todos los servicios médicos. La única preocupación ahora será la salud de la mascota y no, la cuenta del veterinario.

¿Cómo funcionan los planes, según mes, semestre, año?

Nuestros planes de afiliación anual, dan acceso a las coberturas contratadas. Los afiliados pueden llevar a su mascota a la clínica de su preferencia y tomar los servicios médicos que su mascota requiera, VetPus siempre estará dando acompañamiento y cobertura de los gastos médicos.

¿Qué servicios están dentro de sus planes?

Los planes de VetPlus tienen un componente principal que es la cobertura de todos los servicios médico-veterinarios tanto de diagnóstico como de tratamiento de enfermedades o accidentes que la mascota pueda sufrir, esto sin límite de eventos ni de cuantía por evento, incluye consultas ilimitadas, cirugías, hospitalizaciones, laboratorios, exámenes diagnósticos como RX o resonancia magnética, entre muchos más. Un segundo componente son las coberturas en medicina preventiva, con las cuales se motiva a las familias a mantener su mascota en un estado óptimo de salud y prevenir enfermedades de forma temprana.

¿Qué modelos sirvieron de inspiración para el desarrollo de su plan de negocio?

Evidentemente los seguros de salud para las personas fueron un punto de partida. Asimismo, se tomaron en cuenta todas las falencias del sistema de salud en Colombia, que, si bien se destaca en muchos aspectos, tiene otros muchos por mejorar. De esta manera, tomando lo mejor de cada modelo para configurar una empresa sostenible, transparente y eficiente.

¿Cuál es la cobertura de sus servicios?

Los planes de VetPlus ofrecen la posibilidad al afiliado de decidir qué nivel de cobertura desea contratar, esto es un porcentaje fijo del 70 %, 80 % o 90 % que se mantendrá durante toda la vigencia. Lo anterior significa que cada vez que la macota necesite servicios médicos, bien sea por una enfermedad, accidente o para servicios de medicina preventiva, VetPlus cubrirá, por ejemplo, el 90 % de los gastos médicos y el usuario a forma de copago asumirá el 10 % restante de la cuenta del veterinario.

¿Para qué animales y edades está dirigida la medicina veterinaria prepagada?

Los planes de Vetplus están dirigidos a las mascotas de compañía (perros y gatos) de todo Colombia, que sean mayores de tres meses. Somos la única compañía en Colombia y de las pocas en el mundo que ofrece cobertura para mascotas de la tercera edad (mayores de nueve años).

¿Cómo ha sido la respuesta del público a estos servicios?

La respuesta ha sido sorprendentemente positiva. La verdad es que los planes han sido ideados para dar una solución a un problema latente y es justamente garantizar el acceso a servicios médico-veterinarios de la más alta calidad mediante una afiliación de precios asequibles. El acompañamiento constante y la transparencia es lo que más valoran nuestros usuarios.

Háblenos sobre sus planes de exportación de sus servicios de medicina veterinaria prepagada

Desde hace algunos años nos han llegado solicitudes de diferentes países de la región para que llevemos VetPlus a estos lugares. Estamos trabajando activamente para llegar en los próximos 3 a 5 años a por lo menos 3 países más.

¿Cuál es la meta de la empresa para cierre de 2023?

Al finalizar 2023, además de consolidar VetPlus en todo el territorio colombiano, y ser referentes del desarrollo en medicina veterinaria, esperamos tener todo preparado para el lanzamiento en 2024 en un segundo país.

¿Quiénes son los fundadores de la empresa?

Dos jóvenes profesionales en finanzas y matemáticas, que coinciden en su pasión por los animales. Han combinado la experiencia con la innovación y el desarrollo tecnológico para crear una compañía disruptiva y con los mejores estándares internacionales.

¿Dónde fue su primera sede y con cuántas cuentan actualmente?

La primera sede fue en Bogotá, es decir cobertura únicamente en Bogotá, rápidamente en menos de 2 años el servicio se amplió a las 5 ciudades principales y hoy en día estamos presentes en todo el territorio nacional.