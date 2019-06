El mandato de Arturo Vidal, el rey de Chile

Santiago Clavijo Merino - Especial para El Espectador

Si vamos a hablar de jugadores sudamericanos trascendentes en el último siglo, indudablemente tenemos que mencionar a Arturo Vidal. ‘El Rey’ como lo apodan, se ha convertido en pieza fundamental de la selección de fútbol de Chile para la conquista de la Copa América, en 2015 y 2016, únicos trofeos que ostenta en su palmarés en este país.

A veces Arturo Vidal funciona como defensor central, otras veces como mediocampista, pero en todas sus facetas es ágil, fuerte y aguerrido en marca. Tiene gol. Y es bueno en el juego aéreo. Como alguna vez le dijeron a Frank Rijkaard, Vidal es un ‘todocampista’.

Nacido futbolísticamente en la escuela del fútbol joven de Colo Colo, a los 19 años, Vidal ya daba destellos de su talento en uno de los equipos más tradicionales de su país. Un año después, en 2007, fue figura de la selección chilena sub-20 que alcanzó el histórico tercer puesto en el mundial de la categoría disputado en Canadá. En el mismo año, debutó en el equipo de mayores y de ahí no se fue más. Se consolidó como titular para el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue catalogado como uno de los mejores jugadores jóvenes de Chile.

Su pinta de brabucón no es sólo por apariencia física. Vidal es un jugador que deja todo en la cancha, eso lo ha convertido en un jugador temido por los delanteros. Es un futbolista que no se guarda nada a la hora de disputar un balón. En su frente pareciera tener tatuada la famosa frase “o pasa el balón o el jugador, no los dos”.

Afuera del terreno pareciera que también le gustara vivir al límite de la sanción. Sus actuaciones extra futbolísticas lo han dejado al borde de ser expulsado de la selección. En 2011, fue apartado por el técnico de ese entonces, el argentino Claudio Borghi, por llegar en estado de embriaguez a la concentración del equipo en Santiago, luego de asistir al bautizo de un hijo de su compañero, el volante Jorge Valdivia.

En 2015, en plena Copa América en su país, en un día libre, Arturo Vidal estrelló su Ferrari en la autopista del Maipo, que conecta a la capital del país con otras ciudades, mientras conducía bajo efectos del alcohol. El argentino Jorge Sampaoli, entrenador de ese entonces de ‘la Roja’ decidió no apartarlo del plantel, una decisión que en su momento despertó indignación, en un torneo que al final Chile ganaría al derrotar en al final a Argentina. Vidal fue una de las grandes figuras, no solo de su equipo, sino del certamen.

Arturo Vidal cuenta con 26 goles en 101 presencias con la selección de su país. Es el sexto jugador con mayor número de presencias en el equipo nacional. La misma casilla ocupa en el historial de máximos goleadores con ‘la Roja’.

A sus 32 años ha vestido las camisetas de Colo Colo en Chile, Bayer Leverkusen y Bayern Múnich en Alemania, Juventus en Italia, y ahora en el Barcelona de España. Esos son los prestigiosos mediocampos que solo un Rey con pinta de perro de presa como Arturo Vidal podría conquistar. Todo un futbolista de época.