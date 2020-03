¿Afectará el retraso de "Viuda Negra" el timeline de la Fase 4 del Universo Marvel?

CulturaOcio - Europa Press

Tras varios días de incertidumbre, Disney finalmente decidió aplazar de manera indefinida el estreno de “Viuda Negra”, la próxima película del Universo Marvel, por la crisis del coronavirus. Una decisión que, si bien es la más acertada y más importante en estos momentos, puede traer consecuencias funestas para el resto de estrenos marvelitas, un entramado de películas y ahora también series. ¿Ha llegado el caos al UCM?

A causa de la rápida propagación del coronavirus, los estudios cinematográficos se han visto obligados a aplazar sus estrenos y rodajes programados para marzo y abril. Además del retraso del estreno de “Viuda Negra”, Marvel paralizó la filmación de las series “Falcon and The Winter Soldier”, “WandaVision” y “Loki”, así como el rodaje de la película de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”. Esto supone un imprevisto en la milimetrada pizarra del Universo Marvel y las repercusiones son, en este momento, impredecibles.

Con las salas de cine cerradas, la industria del entretenimiento se encuentra en ‘stand by’ hasta que la pandemia pase. Pero a diferencia de otros estudios, Marvel utiliza una narrativa meta-conectada, es decir, cada estreno está calculado a la perfección para que los engranajes marvelitas sigan funcionando. (Lea: "The Falcon and The Winter Soldier" podría ser el ingreso de X-Men a Marvel)

Aunque “Viuda Negra” es una excepción dentro de la cronología de Marvel - ya que es una precuela ambientada antes de los eventos de “Infinity War”, del mismo modo que lo fue “Capitana Marvel” en su momento - tan sólo es el primero de los retrasos que el estudio tendrá que afrontar. Si la cuarentena se alarga, los rodajes no podrán concluir, y con ello todo el elaborado plan de Marvel corre el riesgo de irse al fracaso.

No al timeline... ¿pero sí al calendario?

Una fuente cercana a Marvel confirmó a Variety que “Viuda Negra” no repercute directamente en la cronología marvelita, precisamente al tratarse de una precuela. Sin embargo, si la película no llega a los cines antes de agosto, ¿cómo afectará eso a las producciones que estaban previstas pero paralizan su rodaje?

Tal y como adelantó Kevin Feige en la Comic-Con, las series de Disney+ también están entrelazadas con todo el UCM. Es decir, los eventos de “WandaVision” repercutirán directamente en, por ejemplo, “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”. Con el retraso en las producciones, y en caso de que la serie no esté terminada a tiempo, los fans no podrán ver la serie antes del regreso del Hechicero Supremo, y la narrativa quedará completamente patas arriba. (Además: Listado de estrenos y rodajes de cine y televisión cancelados en el mundo por el coronavirus)

Por el momento Disney no se ha pronunciado sobre cómo va a afrontar esta crisis futura, ya que aún no hay fecha de estreno prevista para “Viuda Negra”, la película que abrirá la denominada Fase 4. Pero está claro que todas las mentes creativas de Marvel van a tener que trabajar muy duro para hacer que el UCM siga funcionando tal y como tenían previsto.

Ahora mismo Marvel tiene dos vías principales de actuación. Por un lado, puede reestructurar completamente su calendario de lanzamientos para adaptarse a ésta situación y reconfigurar la Fase 4. O, simplemente podría mover todos los estrenos en función de cuándo “Viuda Negra” llegue a los cines.

Por supuesto, a día de hoy hay problemas más importantes que estos.

* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

* Apóyanos con tu suscripción