Antonio Sanguino pide un decreto ley para la atención de la población migrante

La realidad de los venezolanos en el país en medio de la situación por cuenta del coronavirus no es menor. Muchos de ellos se están viendo obligados a retornar a Venezuela, incumpliendo con el decreto del aislamiento preventivo y otras disposiciones sanitarias para evitar el contagio del COVID-19.

Es por esto por lo que algunas de las propuestas que han salido del Congreso se dirigen a esta población. El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, le pide al Gobierno que se expida un decreto ley que determine cómo debe de ser la atención para los migrantes.

“Entendemos que los costos sociales, económicos y políticos de la crisis por el COVID-19 son muy altos para la mayoría de nuestra población. Pero la atención a los migrantes regulares e irregulares no solo constituye una necesidad humanitaria, sino también una decisión inteligente para proteger a la ciudadanía colombiana”, dice el senador.

Entre los problemas que ha diagnosticado Sanguino para la atención de la población venezolana en el país y mejorar sus condiciones de vida en esta situación están la barrera para obtener el documento legal que les permita gozar de seguridad y educación; el desabastecimiento de productos de primera necesidad en las zonas fronterizas; la falta de comunicación entre los gobiernos limítrofes para tomar acciones conjuntas para evitar la propagación del COVID-19.

Además de los problemas identificados, el senador pide que se acelere en el proceso de homologación de títulos de profesionales de la salud para que se incorporen laboralmente y el establecimiento de albergues que acojan hasta 50 personas.

“Quiero recordar que las pandemias no conocen fronteras. Al proteger a los migrantes, no solo nos protegemos nosotros; también respondemos a una obligación moral que no debemos evadir”, recalca Sanguino.

De acuerdo con Migración Colombia, en el país hay alrededor de 1.771.237 venezolanos, es decir, el 3.67% de la población nacional.

