Cambios en el turismo luego del coronavirus: en busca de ser más sostenible y responsable

Redacción Especiales

Viajar no va a ser igual, comenzando con la industria de los cruceros, pequeñas islas ambulantes que se convierten en un riesgo para la salubridad como se ha visto en la actualidad, con diferentes barcos navegando por varios mares del mundo y sin poder aparcar en ningún puerto por el riesgo que genera para las localidades. Son miles de viajeros en riesgo y que seguro están viviendo el peor viaje de sus vidas.

"Los diferentes actores del turismo tuvieron que parar obligatoriamente. Al comienzo de esta crisis fueron los más renuentes a las medidas que se iban adoptando lo cual sirve para hacer un llamado a repensarse y tomar esta experiencia y este escenario inimaginado como la oportunidad para retomar el camino y repensar la industria, habrá que ver cómo reaccionan y qué aprendizaje queda de esta situación para evitar y no repetir esta historia a corto plazo", dice John Mikan, CEO de 3comunicaciones.co, agencia colombiana de comunicación y prensa especializada en hotelería, turismo y destinos..

Los viajes de negocios seguramente también cambiarán, las compañías y los empresarios podrán aprovechar los beneficios que ofrecen internet y el mundo de las aplicaciones remotas: compartir y editar archivos en la nube, conferencias y capacitaciones por video. La tecnología definitivamente tiene que ser el aliado del mundo corporativo, lo cual al tiempo generará ahorros a las empresas en los viajes de este segmento.

Al tiempo, la organización de eventos masivos se verá mermada, más aún cuando se afirma que la presencia del virus y la emergencia misma se mantendrá no menos de 18 meses, es decir no es una emergencia de corto tiro. Convenciones, conferencias, exposiciones, ruedas de negocios y hasta ferias nacionales o internacionales se verán afectadas en los próximos dos años cercanos en la misma medida que no se haga masiva una vacuna.

Julián Gurfinkiel, CEO de Turismocity.com afirma: “por un lado, luego de tanto encierro, mucha gente va a querer viajar sumado a que encontrará precios bajos, pero por otro lado seguramente quede gente con miedo. La verdad es muy difícil saber qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, pero seguramente la recuperación será muy lenta y la gente se decidirá por esperar”.

El turismo vacacional en la misma medida, especialmente el internacional también deberá cambiar y muy seguramente se verá afectado en aquellos lugares o destinos que permanentemente recibían a miles o millones de turistas al año. El turismo invasivo se debe evitar a toda costa.

Quizás autoridades locales, de gobierno y entidades deban comenzar a regular la capacidad de carga en playas, ciudades y lugares que en el pasado inmediato recibían más viajeros que los mismos habitantes que pudiesen tener. Y es que basta ver que en la actualidad, los lugares más afectados con el COVID-19 son aquellos que al tiempo registraban un número muy alto de visitantes: Italia, China (emisivo y receptivo), Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil, países que parecieran ser víctimas de la que hasta hace unos meses era considerada la industria blanca y más limpia de la economía.

Eliana Santana directora de comunicación y prensa de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), gremio que representa a los hoteleros colombianos comenta: “Todo va a cambiar y espero que sea la oportunidad para recrear un turismo mucho más consciente y sostenible. Esta puede ser la mejor oportunidad para reinventarnos y el turismo no va a ser la excepción. Esos destinos que tenían que reconstruirse ahora tiene esa oportunidad. Y los nuevos tendrán el momento único para crear entornos limpios y sostenibles”.

“Ojalá y nosotros tengamos la entereza de haber reflexionado y reiniciarnos con una nueva conciencia frente al planeta y las bondades que nos regala. En cuanto al hábito de consumo, por supuesto primero será cubrir lo básico para la supervivencia y el cuidado personal, pero paulatinamente retornarán los hábitos de consumo que ponen al turismo dentro del día a día. Todos necesitamos descanso real, no obligado”, añade Eliana Santana.

Las empresas deberán invertir en nuevos mecanismos de cuidado, higiene y limpieza lo cual necesariamente generará un costo adicional a los prestadores de servicios, especialmente aerolíneas y hoteles.

“Considero sin duda que el turismo va cambiar, pues creo que los seres humanos estamos llamados a ello y estos días de cuarentena nos han ayudado a realizar una introspección y poner en contexto nuestra vida, en ese contexto pienso que el turismo tendrá que tener una mirada más social, más responsable con el medio ambiente y con las comunidades. Considero también que tendremos una lenta recuperación en materia económica, dice Diana Infante, directora comercial del Hotel Almirante de Cartagena”.

Sin embargo, hay una visión optimista ya que el turismo ha sido resiliente a todas las crisis. No se espera una recuperación pronta, pero si es importante que el sector rediseñe paradigmas, evalué y establezca una verdadera labor social muy relacionada con el cuidado medio ambiental y haya un verdadero compromiso con el uso de los recursos, la regulación y la educación al viajero respecto al entorno, así como una baja de la carga de CO2 que genera la industria.

