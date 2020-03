Cartagena de Indias echó a andar su Festival de Cine pese al coronavirus

(EFE)

A pesar de la masiva cancelación de eventos alrededor del mundo como medida de prevención frente a la pandemia del coronavirus, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) comenzó el pasado miércoles con la proyección del filme de Ciro Guerra, "Waiting for the barbarians".

La cinta, que se estrenó el pasado 6 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, es protagonizada por Johnny Depp y Mark Rylance y está basada en la novela del mismo nombre del nobel sudafricano John Maxwell Coetzee.

El director artístico del FICCI, Felipe Aljure, dijo que lo más destacable de este festival 2020 "son las muestras de películas en particular latinoamericanas, porque son cintas muy poderosas". Aljure explicó que al decir "muy poderosas" es que "son filmes muy buenos, muy bien curados, muy bien realizados, de gran interés, grandes actores, estupenda fotografía, narrativa, lenguaje, un cine muy maduro". Le sugerimos que lea: Película de Ciro Guerra con Johnny Depp abrirá el Festival de Cine de Cartagena

El Ficci dice que está alineado con el gobierno

"El tema del coronavirus lo vamos manejando, alineándonos a todas las políticas y directrices que van saliendo del Ministerio de Salud", dijo Aljure momentos antes comenzar el Festival, que reúne a lo más granado del cine latinoamericano. El Ministerio de Salud confirmó este miércoles seis nuevos casos de COVID-19, con lo que se elevó a nueve el total de afectados en Colombia: tres en Bogotá, cuatro en Medellín, uno en Buga y uno en Cartagena.

Aljure dijo que este miércoles tuvo una charla con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y aseguró que las directivas del Festival están comprometidas con todos los lineamientos de las autoridades colombianas frente al manejo que se le debe dar al coronavirus.

"Haremos todo lo que sea necesario, como corresponde", dijo Aljure quien agregó que "nadie quiere una epidemia". Explicó que como parte del compromiso con las autoridades de salud acordaron reducir el aforo a no más de 400 personas en los escenarios que superan este número, pero que en las demás salas de cine funcionarán normalmente.

Más temprano la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Colombia anunció en un comunicado que en el marco de la octava edición de la muestra de cine español, suspende las actividades de formación y creación debido a las incidencias causadas por la crisis del coronavirus. Puede leer: Evalúan cancelar el festival de cine de Cannes por Coronavirus

Sin embargo, dijo que mantiene la proyección de películas tal y como aparece en la programación. La organización del FICCI dijo en un comunicado que "siguiendo las recientes medidas tomadas por el Gobierno de Colombia y en común acuerdo con nuestros invitados y los agregados culturales de las embajadas, se ha cancelado la presencia de las personas procedentes de China, Italia, Francia y España".

El cine que ocupa Cartagena

El festival, que comenzó este miércoles y se termina el próximo 16 de marzo, hará un tributo al director estadounidense Roger Corman, mostrará una retrospectiva del cineasta brasileño Adirley Queirós y proyectará alrededor de 200 cintas de 51 países.

Para el viernes 13 de marzo se tiene programada la proyección del documental "La Agencia" que muestra los avatares de los reporteros de la Agencia Efe en el ejercicio diario del periodismo y con el que la principal agencia internacional de prensa en español del mundo celebra 80 años.

Entre las películas que aparecen en esta muestra sobresalen la austríaca "Erde", de Nikolaus Geyrhalter; la normacedonia "Honeyland", de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov, y "O índio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de noel nutels", del brasileño Tiago Carvalho. Podría interesarle: "Once Upon a Time in Venezuela", un documental sobre la cultura de la corrupción

El Ficci tendrá su espacio de cine en los barrios en el que proyectará más de 70 cortometrajes y con el que pretende llevar el séptimo arte hasta los barrios más pobres de Cartagena.

Este año el Festival hizo una doble inauguración del certamen y adicional a la proyección de la película de Ciro Guerra, presentó en el deprimido barrio La Bendición de Dios el filme "Ángel de mi vida" del colombiano, Yuldor Gutiérrez.