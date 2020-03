Colombia cierra frontera con Venezuela por coronavirus

- Redacción salud

Además, se restringe el ingreso al país de quienes no sean colombianos y no sean residentes en el país y que hayan estado en Asia o Europa en los últimos 14 días. Estas fueron las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque luego de que este viernes, 13 de marzo, se confirmaran tres nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento, en el país hay 16 casos.

En rueda de prensa, el presidente de Colombia Iván Duque anunció que desde las cinco de la mañana de este sábado 14 de marzo se cerrarán los siete pasos fronterizos con Venezuela, con el objetivo de tratar de detener la propagación del coronavirus en el país. "Creo que con estas medidas fortalecemos la protección en el país, para que enfrentemos esta pandemia global", sentenció el mandatario. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

Duque anunció que, además, "se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con Ecuador en nuestros pasos fronterizos. Ello partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y monitoreo", añadió.

También, a partir de este lunes 16 de marzo, se restringirá el ingreso al país a las personas que no tengan nacionalidad colombiana o no sean residentes en el país y que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días. "Los colombianos y residentes se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida. De no cumplirse, están sujetos a sanciones por parte del Ministerio de Salud", aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Las medidas las implementó el gobierno luego de que este viernes, el ministro de Salud, Fernando Ruíz confirmara siete nuevos casos de coronavirus en el país. Los primeros se registraron en la mañana, se trata de mujeres adultas mayores, dos en Neiva y dos en Bogotá. Por la tarde, el jefe de la cartera anunció tres nuevos casos. Uno en Bogotá, uno en Meta y otro en Palmira. (Puede ver: Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real)

Con estos nuevos casos, en el país la cifra se eleva a 16 (seis en Bogotá, cuatro en Medellín, dos en Neiva, 1 en Buga, 1 en Cartagena, 1 en Meta y 1 en Palmira). El ministerio y el Instituto Nacional de Salud (INS) repitieron, una vez más, las recomendaciones de prevención hechas por las autoridades sanitarias. Entre las más útiles está el "lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias desinfectantes si no se dispone de lavado y que las personas con síntomas gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tienen que desplazarse, podrán hacerlo con tapabocas y, en lo posible, en trasporte no masivos".

Esta decisión se suma a las medidas que ha tomado el Gobierno durante esta semana, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una pandemia por coronavirus. Hace dos días, Duque declaró emergencia sanitaria y prohibió los eventos públicos donde participen más de 500 personas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su parte, decretó alerta amarilla en salud. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también anunció emergencia sanitaria.

Cerrar la frontera, sin embargo, es una decisión que implica muchas decisiones polémicas. El epidemiólogo Julián A. Fernández- Niño, y el experto en política social, política pública y migraciones, Andrés Cubillos-Novella, integrantes de la Red Migración y Salud -una iniciativa que reúne profesores de varias universidades para investigar la relación entre migración y salud- anotaron sus puntos en una columna en El Espectador. “No es razonable pensar en cierres de fronteras. Al menos, no en este momento. El costo humano y económico sería altísimo. Además, contraproducente, ya que puede incrementar el cruce por pasos irregulares a través de las miles de trochas entre ambos países, donde la posibilidad de hacer vigilancia epidemiológica es menor y establecer estrategias de control sería casi imposible”, escribieron.

Además, apuntaron que “cualquier intervención debe sopesar en cada momento el balance entre el riesgo epidemiológico versus los impactos sociales, económicos y políticos para las personas de ambos países, especialmente los más vulnerables (…) Cualquier intervención sanitaria debe respetar los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, quienes muchos casos presentan una alta vulnerabilidad relacionada con el mismo proceso migratorio”.

En este momento, Colombia está en fase de contención de la epidemia. Se trata de una fase en la que, como escribió Zulma Cucunubá, médica epidemióloga en el Imperial College de Londres, se toman medidas para cortar rápidamente las cadenas de transmisión del virus. Aislamiento estricto de infectados, cuarentena de contactos y desinfección son algunas de ellas. La idea es que la infección no supere ciertos límites geográficos y temporales. (Le puede interesar: ¿Qué es el coronavirus?)

Como apuntó, el éxito de esta estrategia va a depender de una alta capacidad de diagnóstico rápido que identifique a la mayoría de las personas infecciosas y logre aislarlas. En el caso de COVID-19, esta medida parece difícil porque hay una alta proporción de personas que tendrán la infección sin saberlo.

Corea del Sur ha sido uno de los países que ha logrado hacer pruebas de diagnóstico de forma masiva. El gobierno adelantó una campaña y dispuso de todo el sistema de salud para diagnosticar tempranamente la presencia del virus en los habitantes de las zonas más vulnerables del país. Con esta medida, los organismos de salud consiguieron planear adecuadamente la atención. Solo el 10% de los contagiados requirió hospitalización. (Podría leer: ¿Cómo vencer la pandemia de coronavirus? Aplanando esta curva entre todos)

Más allá de la decisión que tomó hoy Duque lo cierto es que el país y su sistema de salud enfrentarán estas semanas unos de sus mayores desafíos. Serán necesarios esfuerzos de todos para superar los retos que se avecinan. Es difícil saber cuánto durará la epidemia en Colombia, pero, como lo dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, es posible que dure entre 14 y 16 semanas. “Lo que buscamos es que esa epidemia, que tiene un pico (el número máximo de casos en un punto del tiempo), se vaya aplanando para que no impacte tanto a la sociedad”. Mientras eso sucede el Gobierno y las autoridades de salud tendrán que ir tomando medidas adaptadas a cada circunstancia. Pero, advirtió Ruiz hace unos días, “el 50% del manejo de estos fenómenos depende de la sociedad”.

