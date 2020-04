Comisión Séptima de la Cámara, a todo vapor para descongestionar proyectos

Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13

Aunque el Congreso de la República iniciaba sesiones ordinarias el 16 de marzo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes venía trabajando desde enero y febrero para adelantar algunos compromisos, como la solicitud de conceptos de los ministerios y el diseño de ponencias, que le permitiera agilizar las labores en este semestre, ya que la discusión de la iniciativa de la prima para la canasta familiar, presentada por el senador Álvaro Uribe, les ocupó la agenda en noviembre y diciembre del año pasado. La dilatación del debate de este polémico proyecto, sumado al paro nacional, que inició el 21 de noviembre y obligó en algunas ocasiones a posponer sesiones, llevó a que la Comisión cerrara 2019 con más de treinta iniciativas pendientes por tramitar.

Además, otros parlamentarios le suman al cúmulo de proyectos el retraso que significó sacar adelante una segunda reforma tributaria, luego de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento de 2018. “La verdad, hubo mucha división alrededor de la propuesta de Uribe, entre quienes pedían que el pago de dicha prima no lo asumieran las medianas y pequeñas empresas, y salió la idea de que fueran las cajas de compensación; pero quedó suspendida la controversia, porque se acabaron las sesiones ordinarias. Fueron horas y horas de debate. Es más, al final algunos no iban para que no hubiese quórum”, cuenta el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

Con esa iniciativa aun sin aprobar, otro representante verde, Fabián Díaz, manifestó: “Siendo conscientes de esto, a partir de la segunda semana del inicio de sesiones íbamos a estar trabajando hasta el viernes, justamente para adelantar debates de proyectos que el año pasado no pudimos evacuar. El objetivo es que ninguna propuesta se termine cayendo por trámite”. Ese era el plan para descongestionar la agenda antes de que el brote del coronavirus paralizara muchas actividades, entre ellas la legislativa.

En principio, el proyecto del líder del Centro Democrático sigue de primero en el orden del día para cuando la Comisión retorne a su funcionamiento regular —bien sea a través de sesiones presenciales o virtuales, según lo dispuso el decreto 491, el cual determina el funcionamiento de los cuerpos colegiados del poder público—. Sin embargo, la entrada en vigencia del artículo particular que reglamenta ese punto está en veremos por el debate que se desató sobre si es constitucional o no.

Algunas células legislativas ya han convocado a encuentros informales o audiencias públicas, pero, por ahora, nadie se atreve a hacerlo de manera explícita. Sobre el proyecto de la prima de Uribe, la presidenta de la Comisión Séptima, Norma Hurtado, en medio del quiebre de la contingencia sanitaria, cuando en principio Senado y Cámara pospusieron el inicio de las sesiones y se decretó el confinamiento nacional hasta el 13 de abril, comentó: “La discusión no está resuelta, pero se mejoró el texto de la ponencia. Vamos a ver qué pasa. Está en primer orden del día porque la Ley Quinta determina que los proyectos que ya cumplieron dos fases (o sea, que ya hayan salido de una corporación y transiten a la otra) estén de primeros en comisión o en plenaria (de la cámara a la que transitaron)".

Previo a la situación, como bien lo dijo el representante Díaz, “estábamos dispuestos a trabajar sin descanso, desde la última semana de marzo hasta la primera de abril antes de salir a Semana Santa, para sacar adelante todos los proyectos”. Por su parte, Hurtado enfatizó en que “esa fue la expresión de todos los parlamentarios de la comisión. Pero se nos presenta esta situación y estamos muy conscientes de que una vez se autorice el reintegro del Congreso por las autoridades sanitarias vamos a sesionar tiempo completo”.

La parlamentaria comentó que incluso se pueden reunir fines de semana y festivos, si existe la consideración general de apremio por sacar los proyectos adelante, pues muchos de ellos están en riesgo de hundirse porque no se les ha dado el primer debate. Sin tener anticipado lo que iba a suceder, Hurtado aseguró que durante enero, febrero y los primeros días de marzo cada uno de los representantes y la mesa directiva estuvo haciendo lo propio para llegar con todo el material para discutir. “Lo hicimos virtualmente, revisando proyectos, preparando ponencias y pidiendo conceptos a los ministerios”, enumeró la presidenta.

A la vez que aseguró que seguirán replicando ese trabajo desde sus casas en este tiempo de cuarentena obligatoria. “Hay que manifestarles a los representantes y a sus Unidades de Trabajo Legislativo la pertinencia de continuar laborando de manera virtual en el análisis de cada proyecto de ley para alcanzar acuerdos, aportar al desarrollo y solventar dudas sobre cada iniciativa legislativa recibida en nuestra comisión, de forma tal que aligere cualquier estancamiento capaz de producirse en el trámite de los proyectos de ley”, escribió Hurtado en un comunicado.

El compromiso que tiene en sus hombros la comisión no es liviano, más aun cuando algunos de sus temas son salud, seguridad social, estatuto del servidor público y trabajador particular, entre otros asuntos que, en medio de la contingencia, elevan su preponderancia y dejan un precedente para actuar desde la perspectiva legislativa que prevea situaciones como estas, para que el impacto en los ciudadanos sea mucho menor. “Al final de cuentas, es la encargada de legislar sobre los temas que implican mayor sensibilidad social para todos los colombianos”, concluyó Hurtado.

