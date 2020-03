Coronavirus en África: cuando las medidas de prevención se vuelven violentas

Gas lacrimógeno, balas de gomas, redadas militares. Las fuerzas policiales de distintos países en África están usando todo el arsenal que tienen a la mano para hacer cumplir las medidas impuestas por los gobiernos, como cuarentenas de seguridad y toques de queda, con el fin de controlar la propagación del brote de COVID-19 en el continente.

Estas medidas han generado una preocupación extra en la población, ya de por sí asustada por las noticias que llegan del virus. Según expertos, la curva en África es semejante a la de Europa, por lo que la ansiedad no se hizo esperar. Algunos se mantienen en las calles abasteciéndose de lo que pueden, lo que generó la reacción de las fuerzas policiales. Otros simplemente no pueden ir a otro lado, pues viven en la calle.

En Kenia, la policía disparó gases lacrimógenos contra una multitud de personas el primer día del toque de queda impuesto por el gobierno. “Nos horrorizó el uso excesivo de la fuerza policial. Continuamos recibiendo testimonios de víctimas, testigos oculares y videos que muestran a la policía agrediendo alegremente a la población”, declaró Amnistía Internacional en Kenia.

Chaotic scenes as Mombasa residents rush to beat the 6PM ferry deadline. #CurfewKenya (Video Courtesy) pic.twitter.com/nsKRToTKk4

“Se podía ver la furia en ellos cuando nos pidieron que nos recostamos en el suelo. Y luego comenzaron a golpearnos, un golpe tras otro. Luego vinieron los botes de gas lacrimógeno”, dijo Ahmed Swaleh Hassan, de 26 años, padre de dos hijos que trabaja en una imprenta a The Washington Post. Le recomendamos: Coronavirus en África: así previenen la pandemia en el continente más pobre

Sin duda, arrojar gas lacrimógeno fue una medida absurda en estos momentos, pues ocasionó que quienes lo inhalaron comenzaran a escupir y a secarse las lágrimas con sus manos, aumentando la posibilidad de propagación del virus, según indicaron grupos de derechos humanos.

“Es evidente que COVID-19 se propagará más por acciones de la policía que por aquellos que afirman haber violado el toque de queda”, dijo el presidente de la Sociedad Jurídica de Kenia, Nelson Havi.

Las acciones de la policía también fueron rechazadas dentro del gobierno. El Servicio Nacional de Policía lamentó la violencia presentada, aunque culpó directamente al público acusando a algunos individuos de provocar la represión al arrojar piedras a los oficiales.

“Se negaron a seguir las instrucciones, arrojaron piedras a los policías; de todos modos, los policías deberían mostrar algún tipo de moderación. Pero antes que nada tengo que culpar particularmente a los miembros del público”, afirmó el portavoz del Servicio Nacional de Policía, Charles Owino.

El economista James Shikwati advirtió que con el bloqueo seguramente se presentará violencia en algunas regiones. Las personas de los barrios pobres en ciudades como Nairobi necesitan acceder a alimentos, agua y productos para la higiene. Además, más de ocho de cada 10 trabajadores en Kenia, y en toda África, trabajan en el sector informal, lo que en la mayoría de los casos significa que no ganan un salario fijo, por lo que trabajar desde la casa no es una opción. Probablemente se puedan quedar adentro de sus casas el primer día, pero cuando tengan necesidades saldrán, señaló Shikwati.

Prosper Chitambara, otro experto en economía, no se anda con rodeos y vaticina un desastre, ni más ni menos. "La economía se va a desplomar. Y más aún ahora que las ventas de tabaco, una de nuestras principales fuentes de divisas extranjeras, fueron aplazadas", advierte el analista del Instituto de Investigación Económica y Social. "Las compras de urgencia y la escasez aumentarán las presiones inflacionistas", opina. Vea también: Coronavirus en Estados Unidos: la pandemia desata una guerra por el aborto

Pero Kenia no es el único caso preocupante en materia de violencia. En Sudáfrica, la policía gritó a las personas sin hogar en el centro de Johannesburgo y los persiguió con sus porras. Algunos ciudadanos informaron que también usaron balas de goma. Las autoridades arrestaron a cincuenta y cinco personas en todo el país en la primera jornada de encierro.

Security forces in South Africa use violence to enforce the lockdown amid the coronavirus outbreak pic.twitter.com/l17d4zXzAf