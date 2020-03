Coronavirus: Judicatura suspende términos judiciales hasta el viernes

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos de los procesos judiciales en Colombia entre este lunes 16 de marzo y el próximo viernes, 20 de marzo, por la emergencia generada por el coronavirus (Covid-19). Así lo anunció su presidenta, la magistrada Diana Remolina. De esta manera, las audiencias judiciales previstas para esta semana no deberán realizarse como una medida de seguridad y para proteger la salud pública. La magistrada explicó que este lunes se analizará si se suspende todo el funcionamiento de la Rama Judicial. "Lo que todo el mundo está esperando es que definamos si habrá un cierre absoluto de actividades y esa es una decisión que vamos a tomar hoy".

El acuerdo expedido ayer domingo exceptúa a los despachos judiciales que cumplan la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas que actualmente estén presos, asegurando que, en todo caso, esas diligencias podrán hacerse de manera virtual. Igualmente, los trámites de tutela deberán continuar. La magistrada Remolina hizo un llamado a la ciudadanía para no acudir a las sedes judiciales para ninguna actuación y, por eso, no habrá atención al público. "Un llamado al autocontrol. La suspensión de los términos implica para los ciudadanos que no vayan a las sedes judiciales. No es necesario porque los procesos están suspendidos. El trabajo administrativo y de los jueces no está suspendido y mientras tanto se tomaron medidas de prevención como tener jabón e intensificar las labores de limpieza", dijo.

La decisión de la Judicatura asegura que el viernes se anunciarán medidas para la otra semana. Entre tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deberán encargarse de asegurar que el acceso a las sedes judiciales en todo el país se limite a las actuaciones permitidas. Y, los magistrados, jueces y jefes de dependencias administrativas “coordinarán y darán las instrucciones para que los servidores a su cargo laboren desde sus casas”. La decisión ya fue acatada por las altas cortes. La magistrada Remolina aseguró que en el Complejo Judicial de Paloquemao hay 500 salas que permiten hacer audiencias virtuales y que el estudio de tutela se puede hacer a vuelta de correo.

Previo a tomarse esta decisión, abogados utilizaron las redes sociales para pedir la suspensión de audiencias en el país por el riesgo que implica para sí mismos, jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, personal de despachos y el público, asistir a los complejos judiciales. Penalistas como Francisco Bernate e Iván Cancino así lo aseguraban. “Debemos parar el sistema porque en la mayoría de las ciudades, las salas y despachos no tienen las medidas sanitarias para soportar lo que está pasando en el mundo”, dijo este último.“Entre más rápido tengamos ese aislamiento social más rápido vamos a salir de este problema”, señaló Cancino al indicar que esta situación se equipara a una “fuerza mayor” y no a una estrategia para dilatar los procesos.

Abogados critican la decisión

Mientras tanto, los abogados que deben llevar audiencias penales ante juzgados de conocimiento criticaron la decisión de la Judicatura. El Colegio de Abogados Penalistas, cuyo presidente es Francisco Bernate, por ejemplo, asegura que debe suspenderse todas las actividades judiciales con excepción de los asuntos que se relacionan con la libertad de personas.

