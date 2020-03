Decretan toque de queda en Cundinamarca por COVID - 19

Los camiones de comida que transitan todos los días por el departamento no entran dentro de la restricción, y de igual forma, las personas que entran y salen del departamento por motivos laborales también quedan exentos de la medida. También decretan ley seca.

Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, decretó toque de queda en los 116 municipios del departamento. La medida se tomó después de que realizará un Consejo de Gobierno Virtual, ya que como lo manifestó el pasado martes 16 de marzo, de ahora en adelante todos los funcionarios de la Gobernación trabajarán desde la casa.

Según lo ordenado por el mandatario, la medida regirá entre las 9:00 p.m. a las 5:00 a.m., por lo que serán ocho horas en las que ningún ciudadano puede salir de sus casas. La medida se tomó después de la llegada del coronavirus al departamento y empezará a partir de este martes 17 de marzo. Durante dos semanas se mantendrá la medida para evaluar cómo funcionará durante el tiempo estipulado.

“Estamos tomando estas medidas por la irresponsabilidad de la gente, que no han entendido que no estamos en un periodo de vacaciones”, aseguró el gobernador, quien agregó que han evidenciado que los niños que en este momento tienen suspendidas las clases están saliendo de sus casas, por lo que no se están acatando las medidas como deber ser.

Sin embargo, hay excepciones dentro de la medida. Los camiones de comida que transitan todos los días por el departamento no entran dentro de la restricción, y de igual forma, las personas que entran y salen del departamento por motivos laborales también quedan exentos de la medida.

También aseguró que las elecciones para alcalde de Sutatausa quedaron aplazadas, pues estas estaban dispuestas para el próximo 29 de marzo. Cabe recordar que el alcalde electo, fue asesinado en diciembre del 2019, por lo que el hecho aún está siendo investigado.

Por otro lado, como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones, los casos de contagiados seguirán en aumento, por lo que el mandatario aseguró estar tomando medidas para enfrentar el “pico más alto” de contagio. “Hemos dispuesto 200 camas en el servicio de salud del departamento”, dijo García. En total, el departamento tiene 3.180.

Como parte de las medidas tomadas, 12.000 maestros fueron enviados a sus casas para adoptar la medida de teletrabajo.

