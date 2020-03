Ecopetrol destinará $26.000 millones para fortalecer el sistema de salud

Redacción Economía.

En el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus, el Grupo Ecopetrol anunció este viernes un paquete de inversiones para fortalecer el sistema de salud colombiano. En su primera etapa el plan contempla recursos por $ 26.000 millones.

De acuerdo con el grupo, el paquete incluye una dotación de elementos de protección personal, hospitales de campaña, equipos médicos, ayudas humanitarias y apoyos para iniciativas innovadoras que puedan ayudar a lidiar con el virus en las zonas de influencia de Ecopetrol.

“Lo primero que debemos tener es compromiso con la vida. Es momento de unir esfuerzos para superar el reto que nos impuso esta pandemia, de ser resilientes, de demostrar que los colombianos somos capaces de transformar esta compleja realidad en un aprendizaje diario que nos va a servir para construir un mejor futuro”, aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

Concretamente, las inversiones se realizarán en Magdalena Medio, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Neiva, Putumayo y Caribe, con énfasis en Cartagena, Santa Marta y Coveñas. En estas zonas se habilitarán hospitales de campaña, elementos de protección, respiradores N9 y equipos médicos, así como kits alimentarios de aseo familiar y personal, que se entregarán en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Además de estas ayudas, empleados de Ecopetrol aportaron más de $300 millones para entregar mercados y kits de protección a las familias menos favorecidas en siete municipios del país a través de la Fundación GE, según contó la compañía.

El anuncio de la petrolera se da el mismo día en que trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol denunciaron despidos masivos a raíz de la contingencia por coronavirus. De acuerdo con Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), firmas que trabajan con la petrolera prescindieron de los servicios de al menos 1.500 trabajadores de la refinería de Barrancabermeja.

Un vocero de Ecopetrol le dijo a este diario que, aunque la denuncia está relacionada con empresas contratistas y no directamente con la petrolera, no es cierto que se haya despedido a tal número de trabajadores. De hecho, afirman que no se ha terminado el contrato de ningún empleado en el marco de la cuarentena.

La semana pasada, la compañía anunció recortes en costos y gastos por $2 billones y en inversión por US$1.200 millones a raíz de la caída de los precios del crudo.

