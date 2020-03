Estudio de la OMS concluyó que coronavirus no se transmite por el aire

- Redacción salud

Los científicos del mundo han venido investigando, en tiempo récord, todo lo relacionado con el virus SARS-CoV-2 para ofrecerles a las personas una información mucho más clara sobre este coronavirus que ya se ha propagado por la mayoría de los países. En esa tarea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica constantemente informes técnicos. El más reciente aclara su forma de transmisión. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

En este estudio, la OMS asegura que el virus no queda flotando en el aire y tampoco es posible que se transmita por medio de él si una persona sale a la calle o camina por una tienda donde transitó antes una persona contagiada. Por eso, reitera una vez más, que no es necesario utilizar tapabocas en espacios públicos.

La organización explica que los métodos de contagio son por el contacto con gotitas de saliva que vengan de tos o estornudos de pacientes afectados por el COVID-19, la enfermedad provocada por este nuevo coronavirus. “Para que se lleve a cabo la transmisión ambas personas tienen que estar a una distancia de un metro y, el infectado, tiene que toser o estornudar”, añade. (Puede leer: En vivo: Van 12 muertos y 798 casos por COVID-19 en Colombia)

Otra de las formas de contagio, cuenta la organización, es si una persona contagiada toca una superficie y después lo realiza una persona sana. O, si se utilizan los mismos objetivos de un paciente positivo, como un termómetro o platos de comida.

Además, la OMS aclara que no era del todo correcto el estudio de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine.

Tras una investigación en el laboratorio, los científicos concluyeron que el virus SARS-CoV-2 podría permanecer suspendido en el aire hasta tres horas y media. También que podría mantenerse, con capacidad de contagio, en el plástico y acero inoxidable hasta tres días, y en el cartón hasta 24 horas. (Le puede interesar: ¿Puede contagiarse de coronavirus si abre la ventana?)

Ante los resultados, el organismo argumenta que las herramientas utilizadas por los científicos no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo en humanos. “El virus es pesado y no se dispersa a distancias mayores a un metro”, dice.

Reitera en que la única manera en que se podría llegar a transmitir por aire en un entorno hospitalario o s sí se ha producido una intubación, ventilación manual, cuando se le ha desconectado del ventilador a un paciente contagiado, entre otras. (Podría leer: ¿Qué es el coronavirus?)

La OMS reitera, una vez más, que no es necesario utilizar tapabocas para transitar por las calles o estar en sitios públicos. Las únicas medidas realmente efectivas contra este virus son el distanciamiento social, dos o tres metros entre las personas; tener una higiene frecuente de las manos; y limpiar y desinfectar constantemente el ambiente.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.