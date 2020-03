Hasta el matrimonio será a puerta cerrada: Arquidiócesis de Bogotá suspende actividades

La arquidiócesis de Bogotá anunció que suspende el servicio de culto público en todos los templos de las diócesis, incluidas las de Engativá, Fontibón y Soacha, con el propósito de prevenir el contagio del COVID-19. “Sabemos que estas medidas son duras y que para algunos pueden parecer excesivas. Sin embargo, está en juego no solo la salud, sino también la vida de muchas personas”, aseguró la institución religiosa en un comunicado.

Entre las medidas que adoptaron la autoridad eclesiástica, que comenzarán a regir a partir del miércoles 18 de marzo hasta el sábado 4 de abril, están: suspender el servicio del culto público en todos los templos de las diócesis. Para la celebración de la Eucaristía entre semana, se permitirá el ingreso de las personas interesadas por una puerta lateral (o por la casa cural).

En las actuales circunstancias, la participación en la Eucaristía de forma virtual (televisión, radio y redes) es válida. "La no participación personal en la Eucaristía dominical, dado que es por causa de salubridad pública para proteger tanto la vida propia como la de los demás, no representa ninguna falta moral y por ello no se comete pecado", reza el comunicado.

Los matrimonios se celebrarán a puerta cerrada y con la participación reducida de fieles, que entrarán por una puerta lateral (o por la casa cural). Se celebrará la misa de exequias por el difunto, pero no se trasladará el cuerpo al templo. Se suspende el servicio de comunión a los enfermos, a excepción de los casos graves de enfermedad, que serán atendidos personalmente por los sacerdotes y no por los ministros extraordinarios de la comunión.

La Arquidiócesis le "suplica a los fieles católicos no solicitar el servicio del sacramento de la confesión a no ser en casos de extrema necesidad de salud o de conciencia". Además, piden a los sacerdotes gran disponibilidad para este servicio y "se les pide no usar el confesionario sino un lugar abierto".

Se suspenden las catequesis de preparación a los sacramentos, así como las reuniones de los grupos parroquiales y se buscará que en lo posible los servicios de las oficinas parroquiales se realicen por teletrabajo o se flexibilicen los horarios, para evitar que los funcionarios se desplacen en horas pico.

Finalmente, el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá; monseñor Francisco Nieto Súa, obispo de Engativá; monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, obispo de Fontibón, y monseñor Daniel Falla Robles, Obispo de Soacha, invitaron a los católicos a “permanecer unidos como un solo pueblo, como un solo cuerpo, en la oración permanente y en la amorosa solidaridad con los hermanos”.

