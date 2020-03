La positiva del coronavirus: Los crímenes en Nueva York caen en medio de la pandemia

redacción internacional

Las primeras semanas de crisis en Nueva York a raíz de la pandemia han dejado resultados muy negativos: 519 muertos y más de 44.000 contagios hasta el mediodía de este viernes. Sin embargo, en medio de la tragedia, las autoridades han destacado un hecho positivo: la tasa de criminalidad de la ciudad se ha desplomado.

Según la Policía de Nueva York, los crímenes en la ciudad han disminuido en un 17% con respecto al mismo periodo del año 2019. Los tiroteos presentan una baja del 23%, mientras que las violaciones se redujeron en un 70%. La semana pasada se registró un asesinato, en comparación con los ocho de la semana anterior. Por otro lado, los robos y asaltos disminuyeron en 18%. Sin embargo, hubo un incremento de los robos de vehículos. Le puede interesar: Estados Unidos ya es el país con el mayor número de casos de coronavirus

“Los malos parecen estar tan asustados del nuevo coronavirus como todos los demás”, destacan Shayna Jacobs y Devlin Barrett de The Washington Post.

Juzgar los datos de los delitos en la ciudad, advierten los reporteros, puede resultar incierto debido a que con las muestras pequeñas se tienen fluctuaciones engañosas que pueden presentarse como tendencias. Sin embargo, es indudable que el brote de COVID-19 ha influido directamente en la reducción del crimen tanto en Nueva York como en otros lugares del mundo.

Los arrestos en Los Ángeles también disminuyeron durante los primeros 15 días de marzo en un 14% de 3.406 a 2.944 arrestos, bajando el promedio diario de 300 a 60, según dijo Los Ángeles Times. “La reducción en los arrestos se puede atribuir parcialmente a un esfuerzo en Los Ángeles para citar y liberar a más delincuentes con la excepción de crímenes violentos”, explica citando un informe de las autoridades. Le puede interesar: ¿Por qué se hace urgente tender puentes con Maduro en pleno avance del coronavirus?

El Ministerio de Interior de Italia, otro de los focos del brote, dio a conocer que los delitos cayeron 75% en marzo de 2020 respecto al mismo periodo en 2019. Mientras que en Reino Unido se informó que la crisis del coronavirus ha llevado a una caída en el crimen registrado, hasta en un 20% en algunas áreas. Aunque las autoridades inglesas advierten que pronto podrían verse "aumentos en la violencia doméstica, con personas encerradas en el mismo hogar y delitos en Internet como fraude y estafas".

"Creo que estos números de delitos graves están comenzando a disminuir considerablemente con menos personas en las calles, menos personas que van a trabajar, más personas que trabajan de forma remota, cierres de escuelas, sistemas de tránsito casi vacíos", dijo Christopher Herrmann, ex analista de delitos y profesor de policía de Nueva York. en el John Jay College of Criminal Justice.

Ahora el miedo está centrado en el coronavirus, que ya ha cobrado más vidas que el homicidio en la ciudad durante todo 2019.

“El coronavirus no puede matar el crimen en Nueva York, pero podría estar ralentizándolo”, dice Dean Balsamini, de The New York Post. Mario Gallucci, exfiscal de la ciudad, hace una advertencia importante: “Sería muy tonto creer que el coronavirus detendría a las personas que ya están dedicadas a actividades delictivas. Especialmente sabiendo que ahora se están dedicando recursos para no encarcelarlos y ayudar a las actividades de coronavirus”, concluye.

La policía, en una declaración novelesca, les ha pedido a los delincuentes que “detengan sus actividades criminales durante la pandemia de coronavirus”. Esto con el fin de concentrar la ayuda y los recursos del país en afrontar la crisis.