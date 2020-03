El día a día en la emergencia

Las horas del coronavirus en la Casa de Nariño

Dicen en la Casa de Nariño que apenas se conoció el brote del nuevo coronavirus en China, a finales de diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque les pidió a sus más cercanos colaboradores que estuviesen pendientes del asunto. Eso implicó que, desde ese momento, varios funcionarios se dedicaran a diario a tener reportes sobre lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo pues, tarde o temprano, aterrizaría aquí. El tiempo de maniobra era muy corto y se contaba apenas con unas pocas semanas para adecuar todo el aparato estatal al servicio del combate de la pandemia. Ese trabajo aún no ha terminado y se ha desarrollado bajo la presión de tomar medidas que, para algunos, fueron tardías, como la declaratoria de la cuarentena total en el país o el cierre de las fronteras aéreas.

Lo que sí es palpable es que el COVID-19 sacudió la rutina del mundo entero y en el Palacio Presidencial la presión es constante. “El presidente Duque está durmiendo entre dos horas y tres horas y media. Está cansado, pero se levanta a atender asuntos del coronavirus”, comentó una voz muy cercana al primer mandatario, que por estos días se ha dedicado a resolver solicitudes que llegan desde las regiones pidiendo ayuda para abastecerse y no morir de hambre en la cuarentena. Otras señalan que, aunque no es una novedad que duerma poco, el ritmo de trabajo se ha acelerado en un ciento por ciento. “En el Gobierno vamos para 11 semanas trabajando en las estrategias, en cómo entender de qué se trata esto, intentando tener un balance en las medidas sanitarias y la protección de la economía, porque Colombia no es un país rico ni autoritario, entonces hay que balancear las restricciones”, comentó otra fuente.

Según dijo, el presidente Duque puso a una gran parte de su equipo a trabajar en medidas “que fueran responsables fiscalmente”. “Es que hay proyectos como el Metro de Bogotá, el Túnel de la Línea, el Canal del Dique, las autopistas que no se pueden dejar de hacer. Desde el principio, un equipo ha estado pendiente de todo lo que reportaba la prensa para identificar elementos que nos ayudaran con la comunicación, porque el miedo es igual de peligroso que el virus”. El peso de una agenda apretada —que si bien gran parte la abarca lo del coronavirus, pero no es exclusiva— ha caído sobre los hombros de las personas más cercanas al mandatario en este momento: Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia; Luis Guillermo Plata, gerente de la estrategia contra la epidemia; Alejandro Salas, analista de coyuntura; María Paula Correa, jefe de gabinete; Carlos Cortés, jefe de prensa; Hassan Nassar, asesor de comunicaciones; Alicia Arango, ministra del Interior, y por estos días, más que nunca, Fernando Ruíz Gómez, ministro de Salud, y Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Hemos tenido momentos de tensión. El país nunca había vivido algo así. Esta pandemia puede durar más de seis meses, no es algo que se pueda acabar de un día a otro y esperamos que con el aislamiento podamos disminuir la curva de contagios. Los ministros que estamos en esto nos reunimos en Palacio, durante todo el fin de semana pasado estuvimos allá, sobre todo Salud, Agricultura, Transporte, Defensa, Interior, Educación y otras entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el ICBF”, comentó Alicia Arango, ministra del Interior.

Lea más: Hasta el 13 de abril, Gobierno evaluará extensión de la cuarentena.

Molano, por su parte, le confesó a este diario que en la residencia presidencial se comenzaron a hacer los ajustes desde hace nueve semanas. “El presidente nos ha pedido que en la Casa de Nariño demos ejemplo, y nos hemos venido adaptando”, dijo, que añadió que la toma de decisiones ha sido progresiva, teniendo en cuenta el avance del virus en el país y en el mundo: “Primero se cancelaron las reuniones de más de 500 personas y ahora estamos limitados a menos de 50”.

“Los ministros se van muy tarde y regresan muy temprano. Todos los viajes se cancelaron, así que el trabajo se ha centrado desde la Casa de Nariño. Se está muy atento al monitoreo de medios y de redes sociales, para escuchar lo que dice la gente, pero no se toman decisiones sobre esa calentura sino con base en información científica o comprobada o en experiencias de otros países”, cuenta un funcionario de Palacio. Sobre ese asunto, otra voz agrega: “Las redes se leen, pero no hay mucha presión. El presidente tiene claro que no hay reelección y eso lo libera para tomar decisiones. La cuarentena se decidió porque era científicamente conveniente y no se podía esperar más”. Un equipo se ha encargado de reunir toda la información sobre el nuevo coronavirus. “Al presidente le gusta tener el asunto en la cabeza. Se lee todos los artículos que salen sobre el tema. Pone la tarea de producir la información, hablar con los ministerios, ver qué sucede en el mundo. Él recibe un brief diario para saber qué ha pasado en las últimas horas”, comenta.

Le puede interesar: Las falsas noticias sobre el COVID-19 que se extienden a la par de la pandemia.

La decisión de cerrar el país no fue fácil. “Había dudas, era muy difícil de tomar y no se sabía si se podía responder rápido y no hacer que la gente pasara necesidades”, reveló la senadora Paloma Valencia, una de las congresistas que ha estado cercana a Duque en esta emergencia. Las discusiones ese día fueron arduas y fuertes, aunque cercanos hacen la salvedad que nunca pasaron al irrespeto. Se sabía que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba la cuarentena inmediata, pero algunos ministros presentaron objeciones, entre ellos el de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Como una consecuencia del coronavirus, las medidas para el ingreso a la Casa de Nariño se extremaron por parte de Casa Militar, a cargo de la seguridad. Preguntas sobre últimos viajes y si se han presentado síntomas y tomas de temperatura hacen parte del día a día, aunque la entrada no está prohibida. Por ejemplo, los periodistas que normalmente están cubriendo la información se han retirado también a sus casas, en cumplimiento de la medida de aislamiento obligatorio. “El presidente hace tres semanas no saluda de mano a nadie, como lo hacía antes. Bajó mucho el flujo de personas que circulan en la Casa de Nariño. Ahora le toman a uno la temperatura, nos piden presentar la cédula y responder unas preguntas”, contó Carlos Ruíz, quien cubre la fuente presidencial para CM& y recientemente fue sometido a una prueba de coronavirus luego de estar en contacto con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, que fue diagnosticado como positivo.

Sin embargo, otros colegas consideran que las cosas no han cambiado mucho si se compara antes y después del brote de la pandemia, porque había muchos actos que no eran visibles para la prensa. “Algunos dicen que en el fondo no hay mucha diferencia, porque antes del virus, el 80 % de los actos en Palacio eran vedados para las cámaras y los periodistas de los medios. Y ahora el 100 % de los que llegan es por Wetransfer”, señala otro comunicador que está permanentemente en la casa presidencial.

También: "No nos estamos tomando en serio la pandemia": Luis Guillermo Plata.

“Yo creo que cuando se supo del primer caso positivo fue que drásticamente cambió todo y se aumentaron los protocolos. Lo que siempre notamos, y así públicamente lo recomendaba el propio presidente eran los saludos, es decir, evitar el contacto corporal. No considero que en Palacio se haya sentido tensión en el ambiente esos días cuando todavía podíamos ir (en estos momentos teletrabajo). Yo diría que incertidumbre, cómo la que tiene el mundo entero al enfrentarse a algo desconocido”, aduce por su parte Rubén Bayona, periodista de Noticias Caracol.

Las medidas han calado en los funcionarios de Palacio. Antes de entrar a cada reunión, cuando se debe hacer presencia, se trata de conservar la distancia y que no haya más de 10 personas en el sitio. También se ha reducido la gente que asiste a la Casa de Nariño para hacer otro tipo de labores, como limpieza, jardinería o servicios generales.

La senadora Valencia, que ha estado dos veces en la Casa de Nariño durante este tiempo de crisis, reconoció que desde el uribismo “se ha tratado de no estar encima molestando”, sino que se han convertido en portavoces de las preocupaciones y peticiones de diferentes sectores de la sociedad. A pesar de las medidas, la Casa de Nariño no ha estado exenta de uno que otro susto, como el ocurrido con el positivo del alcalde de Popayán. Valencia asegura que ella fue la primera en dar alerta. “Yo me enteré por medios de comunicación y se lo comuniqué a la jefa de gabinete. Me dijeron que no lo podían creer, se verificó la información y se dieron cuenta que cuando visitó el Palacio había respondido que no había estado fuera del país”.

Más: Juan Carlos López, alcalde de Popayán, da positivo por coronavirus.

Ese ha sido uno de los momentos de mayor tensión en la Casa de Nariño, por lo que hubo aislamientos de todas las personas que estuvieron con el mandatario de la capital caucana. Entonces se procedió a hacerle las pruebas de rigor al jefe de Estado, cuyos resultados dieron negativo para coronavirus. Este susto solo fue la antesala de una de las jornadas más difíciles de toda la contingencia, pues esa misma noche fue el anuncio en el que se decretaba la cuarentena por 19 días, hasta el 13 de abril, en todo el territorio nacional.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.