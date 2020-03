Más de 150 colombianos atrapados en Perú piden ayuda al gobierno para volver

Jesús Mesa / @JesusMesa

Más de 150 colombianos varados en distintas ciudades de Perú esperan agobiados que las autoridades de su país, que restringió la entrada de vuelos internacionales a partir de este fin de semana, les ayuden a regresar a su país.

La noticia que ninguno quería escuchar llegó en la mañana de este jueves a través del presidente Iván Duque.

“Voy a tomar la decisión de, por un periodo de 30 días, suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en la mañana.

Con esta decisión, este importante número de viajeros colombianos quedó, literalmente, atrapado en un país en el que las medidas son aún más extremas para evitar la propagación del coronavirus. En las calles peruanas hay toque de queda y solo se puede salir por suministros de comida o por una emergencia médica. Esto ha hecho que muchos de ellos afirman que necesitan regresar al país porque el dinero se está acabando y los hospedajes, o son costosos, o no están funcionando por el pánico.

"Nos estamos quedando sin recursos económicos y algunos hemos sido desalojados de los hoteles porque ante la pandemia han tomado la decisión de cerrarlos", cuenta Olver Hernández, vocero de este grupo de colombianos en Perú, que emitió un comunicado dirigido al gobierno nacional para pedirle soluciones.

Ante la poca información y el desespero, este grupo de colombianos ha conformado varios grupos de WhatsApp en donde comparten información y discuten los nuevos anuncios del gobierno. También han alimentado una base datos de viajeros para hacérsela llegar a la Cancillería colombiana en caso de que se abra la posibilidad de un vuelo de repatriación, como el que se realizó para los ciudadanos que se encontraban en la ciudad de Wuhan, en China.

De acuerdo con los viajeros, países como México, Israel y Chile ya han hecho las gestiones para llevar de vuelta a su país a sus ciudadanos. De acuerdo con Cancillería, el consulado de Colombia en Lima está evaluando la posibilidad de abrir un vuelo humanitario a Colombia, pero esto es, por ahora, una propuesta.

"No podemos quedarnos acá 30 días más, no tenemos recursos. Algunas personas tienen problemas de salud no relacionados con el coronavirus y necesitan regresar a Colombia para continuar sus tratamientos", cuenta Olver Hernández a El Espectador.

Los colombianos que solicitan ayuda del Gobierno Nacional están varados en ciudades como Lima, Cusco y Arequipa. Y necesitan volver a sus hogares en Bogotá, Yopal, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Además, hay 14 adultos mayores, 12 niños y una mujer que es oxigeno dependiente, por lo que esperan una respuesta pronta de las autoridades colombianas y así poder regresar a sus hogares.