Cuando en casa te cierran la puerta: viajeros colombianos en el limbo por el coronavirus

Jesús Mesa / @JesusMesa

Cientos de viajeros colombianos se encuentran atrapados en aeropuertos y ciudades de varias partes del mundo a causa de los cierres de fronteras. En un momento en el que el gobierno colombiano restringió la entrada de vuelos internacionales, los que están afuera temen que no puedan volver pronto.

Imagine por un momento que está de vacaciones, o en un viaje de trabajo, cuando de repente una pandemia global se esparce. Usted tiene sus tiquetes de regreso, pero los aeropuertos están cerrados. Llegar por barco tampoco se puede. Y, para colmo de males, no le queda dinero y el lugar, al que llama su casa, le cierra las puertas de la noche a la mañana.

Pues este escenario hipotético, que parece sacado de una película de ciencia ficción, no se aleja mucho de la realidad de cientos de colombianos que están experimentando esta situación por cuenta del nuevo coronavirus, el cual los tiene ahora en un limbo angustiante.El presidente Iván Duque suspendió el jueves el ingreso de viajeros internacionales, la única puerta que estaba medio abierta para aquellos que estaban fuera de casa.

Y es que con el pasar de los días, eran más los países que cerraban o restringian sus fronteras para combatir al virus. En su última recomendación, entregada el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud invitó a los gobiernos a “aislarse” como la mejor estrategia para enfrentar “al enemigo”. Pero en el medio, han quedado cientos de miles de viajeros quese encuentran atrapados en aeropuertos o ciudades que no son las suyas, esperando que eso no ocurriera.

Para escribir este artículo, El Espectador habló con distintos colombianos distribuidos en varias partes del mundo. El reclamo de todos es el mismo: se sienten solos. Las aerolíneas no responden por los vuelos cancelados, las embajadas y consulados no dan información, y el dinero para el hospedaje y la alimentación se acaba con el pasar de los días.

Pero además de ello, tienen miedo. Temían que en cualquier momento el gobierno extremara medidasl y se restringiera la entrada de vuelos internacionales, la única forma en la que un colombiano podía ingresar al país de manera regular. El problema es que esto finalmente ocurrió y ahora se enfrentan a casi un mes de incertidumbre y miedo.

Colombia siguió el ejemplo de Perú, que cerró fronteras desde el pasado 15 de marzo. El país se encuentra aislado, con un fuerte protocolo de seguridad en el que solo se puede salir a la calle a comprar víveres o ir al médico. Ya ni siquiera el tener un tiquete de regreso a otro país, en este caso, Colombia, era suficiente.

“El miedo y la incertidumbre inunda cada vez más nuestras mentes y sobretodo porque la situación se podría agravar si se llegaran a cerrar las fronteras en Colombia”, cuenta Edwin Amador, sincelejano, a El Espectador desde Lima antes de que Duque decretara el cierre total. Según pudo conocer este diario, son más de 100 los colombianos que se encuentran en Perú a la espera de una solución por parte del estado.

Sin embargo, de acuerdo con Olver Hernández, coordinador de un grupo de WhatsApp que ha reunido a los colombianos “varados en Perú”, las autoridades colombianas solo han enviado un correo pidiendo los datos y les han sugerido acatar la cuarentena decretada por Vizcarra, que va hasta el 30 de marzo, por ahora.

“Lo anterior, genera dificultades económicas para todos, pues nadie tenía previsto permanecer acá hasta esa fecha, y es probable que ese plazo se extienda porque la reprogramación de los itinerarios de vuelo estará congestionada por la alta demanda que existirá cuando se abran las fronteras”, cuenta.

Egipto es otro de los países en donde se registra una gran cantidad de colombianos “varados” por cuenta del coronavirus. Por lo menos 59 personas, 43 de ellos adultos mayores, que estaban de excursión por Tierra Santa no han podido resolver su situación, pues su vuelo, con fecha del 21 de marzo, fue cancelado por la aerolinea de Turquía, país desde donde saldría el vuelo de regreso.

“Nos preocupa que muchas de estas personas requieren medicamentos especiales para problemas como diabetes, hipertensión, y otras dolencias propias de la edad. Además, sin dinero y sin fórmulas médicas nos preocupa que se desestabilicen”, cuenta Mónica Arango, colombiana y parte del grupo que está en Egipto.

Ante la situación a nivel mundial, trataron de cambiar la fecha de los vuelos, pero la aerolínea con la que tenían tiquete les comenta que cierra sus operaciones desde mañana. Igualmente mañana Egipto cierra todas sus fronteras, incluyendo las aéreas.

En México, donde aún no se ha decretado una cuarentena total (lo que permite la salida de personas en aviones comerciales), la situación no deja de ser, por lo pronto, complicada para los viajeros. Todos los días se cancelan vuelos, y los que están programados pueden costar una fortuna, sin saber si al final podrán volar.

“Para volver a Colombia en Avianca, por ejemplo, son mil dólares por persona. No tenemos esos millones de pesos para regresar. No tenemos tampoco mucho dinero para techo y comida”, cuenta Dahian Gisette González, palmireña, desde Ciudad de México.

El pánico generado por el coronavirus ha tocado con mayor impacto a Europa, declarado por la OMS como el nuevo epicentro de la pandemia. Cifras oficiales hablan de más de 77.000 contagiados y al menos 3.400 fallecidos. El miedo a que la situación empeore más de lo que está ha obligado a varios países a cerrar sus fronteras, lo que ha derivado en la cancelación de miles de vuelos. Esto ha dificultado que los colombianos que buscan huir del foco de contagio lo puedan hacer.

Christian Peralta, médico bogotano, cuenta a este diario sentirse muy preocupado por la situación de su tía, quien se encuentra en Barcelona. “Tiene cáncer de seno, está en tratamiento de quimio y radioterapia y hace 12 días que tení que estar en Bogotá para continuar su tratamiento”, manifiesta.

La impotencia de no saber qué hacer ha obligado a Christian a pensar en soluciones extremas para traerse a su tía. “Encontré un vuelo Marruecos-Mauritania-Sudafrica-Alemania-Estados Unidos- Bogotá, pero el problema es que las aerolíneas americanas no quieren volar a Colombia”, cuenta Peralta. “Llegué a pensar en una locura extrema e ir por mar pero el viaje son 12 días como polizón. No se que hacer”, agrega.

Las visas también son motivo de preocupación para algunos de los colombianos que se encuentran de viaje en épocas del coronavirus. Wilmar Pabón, un colombiano que vive en Piamonte, Italia, cuenta que su madre debe salir a más tardar el 20 de abril del país, pero la duración de la cuarentena es, por ahora, un enigma. Teme que de superar el tiempo legal esto pueda significarle problemas tanto a su madre como para él.

“Actualmente no sé qué hacer porque todos los vuelos los han cancelado y no hay vuelos directos desde Italia, nada más desde Alemania y España y, se sabe cómo está la situación en estos dos países y en la Unión Europea en general”, dice.

Venezuela es otro caso crítico. Colombia y ese país no tienen relaciones diplomáticas ni consulares desde 2018, algo que puede ser un problema para los cientos de colombianos que se encuentran en ese paìs de manera temporal. Además, muchos de ellos manifiestan tener miedo de llegar a contagiarse de gravedad en ese país, pues saben que el sistema de salud venezolano no se encuentra en muy buen estado para atender la emergencia.

"Aquí no tenemos un consulado de Colombia al cual acudir. Por medio de estos medios deseo elevar nuestra situación precaria a las autoridades del alto gobierno de Colombia. Dada la ausencia de contactos directos diplomáticos entre ambos países, se pudiera solicitar a la Cruz Roja Internacional que medie para resolver esta situación", pide Mariana Briceño desde Caracas.

La decisión del gobierno Duque de no permitir el ingreso de más vuelos cayó como un baldado de agua fria para quienes están en este momento afuera, pues aseguran que desde el gobierno no se les han planteado soluciones.

“¿Por qué no podemos volver a nuestro país? ¿No se trata de eso la patria? Creo que, como yo, hay miles de colombianos que están intentando volver a su país, a ver a sus padres, hijos, familiares. Es una situación difícil, donde estar con las personas que amas es esencial”, se pregunta Cristian Monsalve, estudiante de la Universidad de Antioquia, actualmente en Francia.

Gobiernos como Alemania, Chile, España y México ya han anunciado que buscarán la forma de repatriar a los miles de turistas que se encuentran hoy atrapados en otras partes del mundo. El gobierno colombiano, por su parte, aún no ha aclarado si esto ocurrirá o depende cada viajero subsistir hasta que se cumplan los 30 días. Algunos de ellos piden que se haga lo mismo que con los compatriotas que estaban en Wuhan y que fueron repatriados por la Fuerza Aérea.

Porque aunque llegó más tarde que en otros países, el coronavirus tiene paralizado a Colombia. Desde que se confirmó el primer caso, hace dos semanas, ya se cuentan cerca de 102 pacientes con el virus, la mayoría provenientes del exterior. Y mientras tanto, los colombianos que están afuera esperan que se les dé al menos la posibilidad de llegar a sus casas y a su país.