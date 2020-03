Noticias tecnológicas de la semana: el apoyo de los gigantes tecnológicos a la lucha contra el coronavirus

Algunas personas han intentado vender productos de limpieza y otros suministros a precios inflados en Amazon, EBay Inc. y otros sitios.

La herramienta de Snapchat para ayudar a las personas con depresión en medio de la crisis

La aplicación de mensajería instantánea Snapchat ha compartido un conjunto de herramientas llamado 'Here for you' ('Aquí para tí', en español) para ayudar a sus usuarios con problemas emocionales o de salud mental, cuyo lanzamiento adelantó por la crisis del coronavirus.

Con esta nueva herramienta, cuando los usuarios busquen información sobre temas relacionados con la ansiedad, depresión, estrés, pensamientos suicidas o acoso escolar, la aplicación les ofrecerá información de expertos locales. Además, la compañía trabaja para incluir una sección destinada específicamente a tratar problemas emocionales ocasionados por el COVID-19.

HP moviliza equipos de impresión 3D para fabricar insumos para hospitales

HP y su comunidad global de fabricantes digitales están movilizando sus equipos de impresión 3D para el desarrollo de piezas críticas que se necesitan en los hospitales para combatir la pandemia. A la fecha han entregado más de 1.000 elementos impresos en 3D a los hospitales locales.

Los centros de I+D en 3D de HP en Barcelona (España) y Corvallis, San Diego y Vancouver (Estados Unidos), están colaborando con socios de todo el mundo en un esfuerzo coordinado para aumentar la producción de mascarillas, protectores faciales, ajustadores de mascarillas, hisopos nasales, abridores de puertas con manos libres y piezas de respiradores y satisfacer las necesidades más urgentes.

Dahua Technology trae a Colombia Cámaras térmicas para frenar el avance del COVID-19

La segunda compañía en desarrollo de herramientas de seguridad en materia de vigilancia en los cinco continentes Dahua Technology desarrolló una tecnología que identifica la temperatura de las personas y la trajo a Colombia, a través de su división local, para detectar posibles casos de coronavirus.

Se trata de una serie de cámaras que fueron instaladas en el aeropuerto El Dorado y que pueden medir la temperatura de 5.000 personas en 30 minutos y alertar con precisión si alguna de ellas tiene una temperatura corporal anormal. Cabe destacar que Dahua Technology es una de las empresas más fuertes en el negocio de la inteligencia artificial en el mundo, con presencia en 180 países y más de 2.100 patentes en sus haberes.

Recursos económicos e información centralizada, los esfuerzos de Google en tiempos de pandemia

Google lanzó una página web dedicada a ayudar y ofrecer recursos a sus usuarios sobre el COVID-19 y añadió nuevas funciones para búsquedas relacionadas con el nuevo coronavirus, después de que la pandemia se convirtiera en el tema más buscado a nivel mundial. En esta se encontrará información sobre el estado del virus, consejos de seguridad y prevención.

Además, Google prometió US$800 millones en fondos de ayuda a clientes y trabajadores de la salud. Las contribuciones incluyen US$250 millones en créditos publicitarios para la Organización Mundial de la Salud y US$340 millones para que pequeñas empresas realicen promociones en Google. Otros US$20 millones se otorgarán a los investigadores que trabajan en el nuevo virus.

Amazon suspende casi 4.000 cuentas por abuso de precios

Amazon.com Inc. retiró más de medio millón de anuncios y suspendió más de 3.900 cuentas de vendedores en Estados Unidos por violar las políticas de precios justos, esto luego de desplegar un equipo dedicado a identificar e investigar productos de “precio injusto” que tienen una gran demanda, como máscaras protectoras y desinfectantes para manos.

“También estamos compartiendo información de manera proactiva con los fiscales generales estatales y los reguladores federales sobre vendedores que sospechamos que han participado en el abuso de precios atroz de productos relacionados con la crisis COVID-19”, informó la compañía en un comunicado.