Por primera vez, no se registran muertes en China por coronavirus

- Redacción salud

China registra buenas noticias. Por primera vez, en 24 horas, no se reportaron muertes por COVID-19, la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Un anunció que llegó horas después de que en Wuhan, ciudad donde se originó el brote, tse levantará la cuarentena que comenzó desde el 23 de enero.

La Comisión Nacional de Salud informó que este martes había confirmado 32 nuevas personas contagiadas y que todas se trataban de casos importados. Para evitar una segunda ola del brote, desde hace dos semanas el gobierno de este país cerró sus fronteras a los extranjeros, incluyendo a los viajeros con visas o permisos de residencia. (Vea toda la información sobre coronavirus)

Por ejemplo, una de las medidas que se tomaron es que los vuelos internacionales se han reducido drásticamente. Además, tanto las aerolíneas nacionales e internacionales deben operar un vuelo internacional a la semana y en sus aviones no pueden tener una carga de más del 75% de su capacidad en pasajeros.

Las autoridades no solo están ejerciendo control en los aeropuertos, desde esta semana reforzarán los puestos de control en las carreteras del país. (Puede leer: Wuhan se abre de nuevo: se levanta el bloqueo por primera vez desde el 23 de enero)

Las autoridades de salud del país explicaron que quizás el éxito en la disminución de muertes y contagios se debe a las estrictas medidas que tomó el gobierno, de confinar algunas ciudades, principalmente Wuhan. Además, advirtió que las personas infectadas que llegan del extranjero no son la única amenaza a la que se enfrentan. Los pacientes asintomáticos, que no tienen tos ni fiebre pero pueden transmitir el virus también generar preocupación.

Sin embargo, el descenso de los casos de contagio y muerte en China en las últimas semanas no es una buena noticia para todos los ciudadanos. Algunos de ellos han llegado a asegurar en los medios de este país que no se contabilizaba a las personas que habían fallecido en sus hogares o que no habían sido sometidas a pruebas al comienzo del brote, cuando el sistema de salud colapsó. (Lea también: Hubei, primer foco de la pandemia, levantará la cuarentena)

China informó de su primera muerte el 11 de enero. Desde entonces, casi 82.000 personas han sido infectadas en el país, de las cuales 3.331 han muerto, según las cifras oficiales publicadas por el gobierno.

