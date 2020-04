Wuhan se abre de nuevo: se levanta el bloqueo por primera vez desde el 23 de enero

Wuhan comenzó a la medianoche hora local (11:00 del martes en Colombia) a levantar las restricciones a las salidas de la ciudad que impuso el 23 de enero como parte de la cuarentena de casi 11 semanas por la crisis del coronavirus.

Cientos de vehículos comenzaron a cruzar los peajes que salen de la urbe, en los que se habían instalado controles policiales -ya retirados- que impedían a los residentes dejar Wuhan, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN. Le recomendamos: Documentales sobre el coronavirus

Algunos vehículos hacían ya cola desde hacía horas para poder salir de Wuhan en cuanto finalizasen los controles.

El diario oficial Global Times afirma que muchos de los que están yéndose de la ciudad son ciudadanos que se habían quedado atrapados en la urbe sin residir allí, y cita a un conductor que dice: "Solo quiero irme a casa lo antes posible".

Wuhan lifts lockdown for the first time since January 23 pic.twitter.com/qP1cyFpp4I