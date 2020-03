Por riesgo de coronavirus, se restringirá el acceso al Congreso desde el próximo lunes

Desde el próximo lunes se restringirá el ingreso al Capitolio Nacional como una medida para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19) en el país, en donde ya hay tres casos confirmados por el Ministerio de Salud.

La decisión se tomó desde la secretaría general del Senado de la República y se anunció que este miércoles se conocerá un protocolo con las medidas específicas que se van a aplicar desde el próximo 16 de marzo.

“Las sesiones empiezan el 17 de marzo, pero ya se hizo una primera reunión para que la gente esté tranquila, se socializará el protocolo con todas las dependencias. Acá tenemos muchos recintos sin muy buena ventilación, construidos hace muchos años, y ahí se aglomera mucha gente”, comentó Gregorio Eljach, secretario general del Senado.

La idea de las medidas es desestimular que la gente vaya a Congreso. “Todas las medidas van orientadas a que haya poca concentración de gente aquí. Ya he dado la orden de cancelar las visitas guiadas con los niños de los colegios. También hay una indicación para que no entre mucha gente al recinto de la plenaria”, agregó.

Por otra parte, se coordinará con los funcionarios del área administrativa para que solamente asistan a trabajar los que son absolutamente indispensables. Los demás funcionarios podrán cumplir con sus obligaciones desde sus casas, a través del teletrabajo.

Según Eljach, en días de alta afluencia se han calculado alrededor de 3.000 o 4.000 personas. “El 20 de julio, por ejemplo, la gente no cabe, pero también hay días en donde no hay casi nadie, hay promedios históricos. El mensaje es que el que no tenga nada que hacer por el Congreso, mejor que no vaya”, concluyó.

Desde el Gobierno Nacional se han empezado a adoptar medidas incluidas en la fase de contención del contagio y a través de una circular se ha indicado al sector público y privado que deben promover acciones como el lavado de manos y la desinfección de los puestos de trabajo, brindar información oportuna sobre el virus, establecer canales con los empleados para reportar sospechas de síntomas e impartir capacitaciones.

Por parte del Ministerio del Trabajo se recomendó a empresas públicas y privadas autorizar el teletrabajo , especialmente, para servidores públicos y trabajadores que recientemente hayan llegado de algún país con casos confirmados de COVID-19, quienes hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados con el virus.