¿Qué dice el Aeropuerto el Dorado ante críticas por control del covid-19?

Redacción Colombia.

Este lunes, Opain, concesionario del Dorado, la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, aseguraron que aplican y apoyan las disposiciones impartidas por el Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Las declaraciones se dan tras las críticas y las evidencias que reportó la Procuraduría.

"Trabajamos de manera constante para cumplir los protocolos de manera articulada desde el rol que le compete a cada una", se lee en el comunicado difundido por el Aeropuerto El Dorado.

Esta mañana durante el anuncio de las nuevas medidas que se tomarán en la capital, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les hizo un llamado de atención a las entidades por el manejo y prevención del coronavirus en la ciudad. “No voy a lidiar con una cuarta amenaza (calidad del aire, temporada invernal y coronavirus) que sea la lavada de manos y el incumpliendo de Migración Colombia y del aeropuerto. De manera que yo llamo a cada quien a que haga su tarea como le corresponde”, señaló.

El domingo la Procuraduría General de la Nación alertó sobre los controles que se ejercen en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá para prevenir el contagio de coronavirus. Tras realizar una visita de verificación el sábado, 14 de marzo, la entidad encontró que el personal de sanidad portuaria es insuficiente, especialmente, entre las 7 y las 11 p.m., hora pico. Según Migración Colombia, en este tiempo llegan 34 vuelos en promedio.

“Se evidenció que viajeros pasaron por el lado de las auxiliares evadiendo el tamizaje y que una de las auxiliares de enfermería presentaba tos”, aseguró la Procuraduría mediante un comunicado.

La entidad también criticó la falta de dispensadores de gel antibacterial, la existencia de bebedores de agua en el aeropuerto y el hecho de que la sala destinada para viajeros que presentan sintomatología de enfermedades respiratorias no tenga ventilación.

Respecto a los hallazgos de la Procuraduría, El dorado cerró los bebederos de agua para evitar el contagio, "reforzamos las campañas informativas en la zona nacional, instalamos nuevos dispensadores de gel antibacterial y aumentamos el personal de apoyo con el fin de brindar información de manera oportuna a los pasajeros, sobre las recomendaciones y protocolos para el control del covid-19".

Por su parte, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, durante una rueda de prensa aseguró que hacen todo lo posible por cumplir con los protocolos. Además, dijo que "todos los viajeros que ingresan al país en estos momentos están obligados a entregar el correo de comprobación de diligenciamiento del formulario de control preventivo y el oficial de Migración Colombia está en la obligación de solicitarlo".

Espinosa agregó que las zonas del aeropuerto no son de control de Migración Colombia. "Migración Colombia no controla el ingreso de terceros a las áreas del aeropuerto, no tiene relación con los muelles nacionales. Aquí todos tenemos que entender que los diferentes países en el mundo estamos haciendo un esfuerzo con lo que hay. No es una época para quejarse porque no tenemos lo que quisieramos tener, es una época para trabajar", enfatizó.

El director de la entidad también le pidió a los ciudadanos actuar con responsabilidad. "Un llamado muy especial a la tolerancia, este no es un tema que se va a solucionar en 10 días, esto durará varios meses y tenemos que tener la energía y el aliento para afrontar esto el tiempo que dure".

La Contraloría General de la República, por su parte, anunció que destinó equipos de trabajo expertos que verificarán los controles y protocolos de seguridad sanitaria, en cuanto condición preventiva, contención y tratamiento en todos los aeropuertos del país.

“En la situación actual, se hace necesario que el comportamiento corporativo de los concesionarios y de la administración pública, como responsables del transporte aéreo, asegure la prestación correcta de este servicio, privilegiando la salud y vida de los colombianos”, señaló el contralor general Carlos Felipe Córdoba.