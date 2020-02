Que no cunda el pánico: alrededor del 80% de los casos de coronavirus son leves

- Redacción Vivir

El día de ayer, se confirmó el primer caso de COVID-19 en Nigeria, siendo el primer caso reportado en África. Hace dos días, se confirmó el primer caso en Brasil, que es el primer reporte para América Latina. Los dos casos se suman a los 83.704 casos de coronavirus confirmados hasta la fecha, la inmensa mayoría en China. Todos los continentes están infectados excepto Antártica, y sin embargo, el virus no afecta a todas las personas de la misma manera. De hecho, si usted es un ser humano en condiciones de salud óptimas, sus chances de morir por coronavirus son bastante bajas. (Los virus, el miedo y las palabras)

Un estudio reciente del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades mostró que el virus afectaba más gravemente a las personas mayores con problemas de salud preexistentes, y mayores de 60 años. Alrededor del 80% de los casos de coronavirus son leves, mostró la investigación. Tanto así que a la fecha, 36.654 de los pacientes infectados ya se recuperaron. (Así es el protocolo de atención a los colombianos que llegan de Wuhan)

Según Business Insider, los pacientes de 10 a 19 años tenían la misma probabilidad de morir que los pacientes de 30 años, pero los pacientes de 50 años tenían aproximadamente tres veces más probabilidades de morir que los pacientes de 40 años. El riesgo de morir es dramáticamente mayor entre los pacientes de 70 y 80 años, probablemente porque muchas de esas personas tienen problemas de salud preexistentes. Los pacientes con coronavirus con enfermedad cardíaca, por ejemplo, tenían una tasa de mortalidad de alrededor del 10%, según el estudio, mientras que aquellos con diabetes tenían una tasa de mortalidad de alrededor del 7%.

Incluso, si se le compara con otros virus (no todas infecciones respiratorias como el SARS) el Covid-19 no parece tan fatal, sin embargo, la tasa de mortalidad puede cambiar entre países, dependiendo de cómo se trate, de la atención en salud y de la contención de la esparción del virus. Por ejemplo, el ébola está en 9 países desde1976 y de los 33,577 casos reportados, 13,562 pacientes han muerto. El SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Grave) registró 8,096 desde su aparición en 2012, y mató a 774 personas, a pesar de estar en 28 países. Y aún así, a la fecha, el COVID-19 parece ser menos letal. (Coronavirus: lo que sabemos y lo que podemos hacer)

No por eso hay que tener menos precauciones para evitar el contagio del virus. Según el Instituto Nacional de Salud, hay que mantenerse al menos a 2 metros de personas enfermas. Lavarse las manos durante 20 segundos y con más frecuencia (usar jabón y/o gel antiséptico de manos a base de alcohol). Tratar de no tocarse la cara. Usar una máscara sólo si está enfermo. La máscara reduce la propagación del virus, pero puede dar a los usuarios inexpertos una falsa sensación de seguridad. Almacenar algunos alimentos básicos como cereales, granos, pastas, frutos secos, alimentos enlatados, leche en polvo. Pero no EXAGERE. Basta con que tenga lo necesario para dos semanas. Hay que preparar un botiquín con suministros para cuidar a los enfermos (o para cuándo se enferma usted mismo). Por ejemplo, medicamentos contra la fiebre, el dolor y productos de higiene. También serán útiles productos de limpieza para tratar de reducir la propagación (jabón, desinfectante con alcohol, pañuelos de papel, toallas de papel).