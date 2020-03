Segunda prueba de coronavirus del presidente Iván Duque sale negativa

Un posible contagio con coronavirus por parte del presidente Iván Duque volvió a prender las alarmas de la Casa de Nariño. El primer mandatario ya había salido negativo a una primera prueba para descartar COVID-19. Sin embargo, Duque tuvo que repetírsela en las últimas horas tras el anuncio de Juan Carlos López, alcalde de Popayán (Cauca), de que había dado positivo para contagio por coronavirus. El presidente y el mandatario payanésestuvieron en contacto en varios eventos la semana pasada, incluido un evento en la Casa de Nariño al que asistieron los alcaldes y gobernadores de todo el país para tratar la estrategia de seguir frente a la contingencia por el COVID-19.

El primer mandatario se hizo la prueba para descartar un posible contagio al mediodía de este viernes. Cerca de 8 horas después, el presidente Duque comunicó al pueblo colombiano que el segundo examen había salido negativo al igual que la primera prueba que se hizo. En esa ocasión, el 5 de marzo, el presidente se realizó las pruebas luego de estaren una serie de encuentros con mandatarios del mundo y sus funcionarios en Washington, Estados Unidos. En esos encuentros estuvo una persona que después daría positivo por el nuevo coronavirus.

El presidente Iván Duque venía adelantado diferentes encuentros, reuniones y otras actividades para atender la contingencia por la presencia del coronavirus en el país. Sin embargo, estas se vieron alteradas este viernes con la noticia de que el alcalde payanés había salido positivo a las pruebas de contagio por COVID-19. López había estado en Marruecos la última semana de febrero, y, en su vuelo de regreso, hizo escala en España, para luego arribar a Cali el primero de marzo.

El alcalde de Popayán realizó varios eventos durante la semana del 11 de marzo en Bogotá. En la capital del país, López presidió la inauguración de Vive Popayán en Bogotá, evento que se realizó en el Museo Nacional. En la ceremonia inicial estuvo el presidente Iván Duque, que compartió tarima y abrazos con el mandatario local.

Luego, el 14 de marzo, Juan Carlos López estuvo en el evento de alcaldes y gobernadores que convocó el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. En esa ocasión, López fue cuestionado, por miembros del Ejército encargados del control higiénico del palacio presidencial, si había estado en los últimos 14 días fuera del país. El alcalde payanés respondió de forma negativa, a pesar de que a principios de mes había llegado de su viaje a Marruecos.

A pesar de su omisión, López aseguró que no hubo ningún dolo en su acción, pues no se acordaba de que había llegado al país en el periodo preguntado, por lo cual había respondido de forma negativa a la pregunta hecha por la Fuerza Pública. Además, afirmó que no tenía ningún síntoma para el momento de la reunión de alcaldes, por esto no tomó mayores medidas preventivas.

Tras conocerse que Juan Carlos López dio positivo al coronavirus y estuvo en varios eventos gubernamentales, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones -penales y disciplinarias respectivamente- para determinar una posible omisión de tipo sanitario por parte del mandatario local.

Por otro lado, desde el anuncio del contagio, hecho a través de un video y compartido por Twitter, los mandatarios locales y departamentales han procedido a hacerse la prueba para descartarse un posible contagio. Hasta el momento, solo se conoce el resultado del presidente Iván Duque, que, como se dijo anteriormente, dio negativo de nuevo.

