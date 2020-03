Transmilenio hará cierres aleatorios de estaciones para labores de desinfección

Como una medida para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19) en la ciudad, Transmilenio adelanta labores de limpieza y desinfección en buses, portales y estaciones. A partir de este viernes 13 de marzo comenzarán a cerrar, de manera aleatoria y en horas valle, algunas estaciones para reforzar este esquema de aseo.

“Se está reforzando la limpieza intensiva y desinfección de buses y estaciones en horas de la noche, una vez se cierra la operación del Sistema. Para ello se continúa usando el hipoclorito de sodio en concentraciones más elevadas, iguales a las que usan en los centros de salud. Para estas labores, la entidad cuenta con equipos de limpieza especializados de entre 30 y 90 personas, según el tamaño de la estación a intervenir”, comunicó Transmilenio.

Lea también: ¿El tapabocas sirve para evitar el coronavirus? y otras respuestas de una viróloga

En concreto, el redoble de las acciones se enfocará en un lavado intensivo de las estaciones de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Para esto se contará con un equipo de 30 personas. El nombre de las estaciones que serán intervenidas será comunicado de manera oportuna por medio de las redes sociales oficiales de Transmilenio.

Es así como para viernes se tienen programados cierres parciales en las siguientes estaciones de la Calle 26.

Modelia: 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Normandía: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Av. Rojas: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

El Tiempo - Maloka: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Otra medida adoptada es la habilitación de 134 lavamanos ubicados ubicados en los baños públicos de portales y estaciones como la Av 1 de Mayo, Portal 20 de Julio y Bicentenario, entre otras. De igual forma se instalarán lavamanos portátiles en aquellas estaciones cuyas condiciones técnicas lo permitan.

“Estas medida se irán implementando en los próximos días y de manera gradual y rotativa a lo largo del Sistema”, detalló Transmilenio al agregar que la operación del servicio continúa en los horarios habituales.

Sumado a lo anterior, cerca de 500 personas están repartiendo contínuamente información sobre el autocuidado, las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud y demás acciones pedagógicas.

“A los usuarios con evidentes síntomas de gripa se les entregará un kit de guantes y tapabocas durante estas actividades. Adicionalmente, se reforzaron las medidas de protección en TransMiCable, que a diario moviliza a cerca de 24.000 personas en la localidad de Ciudad Bolívar. En ese sentido y en coordinación con la empresa Cablemóvil, la estrategia de prevención contempla acciones enfocadas a los usuarios, como: capacitación permanente sobre el lavado de manos y uso de tapabocas, desinfección de la cabinas y sillas de ruedas”, concluyó Transmilenio.

* * ***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook