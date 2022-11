Aries a Virgo: lo que tu vida amorosa prepara para este noviembre de 2022

A pocos meses de terminar el año habrá quienes consideren que no tuvieron suerte en el amor, pero todavía queda tiempo en este 2022 para cambiar el destino final. Noviembre todavía puede dar algunas sorpresas en lo que respecta a materias de corazón.

Según tu signo, esto tiene preparado este mes en asuntos del romance, según el horóscopo negro:

Aries

Te puedes sentir ansioso pues al final de este año tus emociones están cambiando. Para bien, sin embargo. Pero tus nervios te pueden traicionar, y es la manera del universo de comunicarte que ya estás listo para enamorarte de nuevo. El horóscopo negro indica: “Abre tu corazón y deja de querer tener el control sobre todo. Noviembre es un mes perfecto para darte una oportunidad, el amor te está rondando, voltea a tu lado”.

Tauro

Para Tauro será un mes melancólico más que emocionante y ligero, pero esto es positivo, es importante dejar salir las emociones que estaban guardadas en el pasado. Recomiendan aceptar esta etapa y dejarla ser, comprender que no siempre se puede estar en equilibrio, y que el caos también es necesario para crecer. El horóscopo negro indica: “Tu corazón es enorme, pero llevas muchísimo tiempo escondido debajo de un caparazón que sólo te agobia. Deja que tu lado ardiente tome el control y haz esa locura que traes en la cabeza”.

Géminis

Los geminianos tienen problemas a la hora de dejarse ser vulnerables e ir a profundidades nuevas. La verdad es que noviembre está buscando que lo hagas, Géminis, que seas frágil sin miedos y abras tu corazón y sueltes esas situaciones que te han hecho sentir culpable cuando ya no puedes hacer nada al respecto. Los impulsos son importantes, y hay que escucharlos, tal vez te lleven hacia una nueva persona especial. El horóscopo negro indica: “Recuerda que una relación de años no garantiza nada, hay quienes te hacen sentir de todo en poco tiempo”.

Cáncer

Los cáncer serán los más afortunados en este campo, si están en una relación, las cosas se profundizarán, habrá más intimidad y conocerás a tu persona con defectos y virtudes, lo cual es positivo si estás comprometido. Si no estás comprometido, verás nueva información. El horóscopo negro indica: “Si estás soltero, confía en tu intuición, es la que te dirá en dónde está tu corazón”.

Leo

Los Leo son el sol del zodiaco y se esfuerzan todos los días por sus proyectos, por hacerlos brillar, pero tu cabeza y cuerpo te piden que te detengas y recibas. El horóscopo pide que te dejes amar, eres más que una muestra de tu éxito. El horóscopo negro indica: “Ya es tiempo de que te pongas al inicio de tu lista de prioridades, te mereces un amor sano y recíproco, pero tienes que salir por él”.

Virgo

Para los Virgo, este mes traerá motivación, cambios, viajes, ganas de hacer todo lo que te pasa por la mente. Está bien que dejes que las cosas fluyan, pero no todo se trata de lo laboral, estarás muy ocupado en tu trabajo, pero Virgo, tu corazón ya sabe desde hace tiempo que quiere a alguien, has huido del compromiso y del amor con alguien que ya existe en tu vida, pero sabes bien que en el fondo serías feliz con esa persona. El horóscopo negro indica: “No lo niegues, ya se te antoja volver a esa dinámica tan romántica”.

