Carta astral: ¿Cómo funciona y para qué sirve?

Muchos hablan de la carta astral o “carta natal” últimamente, y aunque te sea un término familiar, quizás no sepas exactamente de qué se trata.

¿Qué es la carta astral?

La carta astral es una fotografía de cómo estaba el cielo en el momento que nacimos. Se trata de la herramienta de autoconocimiento básica de la astrología que describe los rasgos y tendencias en diferentes áreas de la vida de cada persona.

Creamos en la astrología o no, muchos hemos crecido conociendo nuestro signo zodiacal solar, principal, sin saber que existen otros que influyen de manera importante en nuestra forma de ser. En la carta astral no solo tienes el signo solar, el principal que has conocido toda tu vida, dependiendo de la posición de todos los planetas del sistema solar también tienes un signo lunar y un ascendente que influyen significativamente en quién eres, y 9 planetas más.

Cada carta astral es importante en todos sus detalles, y dependiendo de donde se posicione cada planeta tendremos resultados diferentes. La carta es una forma de navegar ciclos, fortalezas y debilidades únicas, y según astrólogos, es posible que no nos reconozcamos o identifiquemos con algunos de los rasgos de nuestra carta astral, pero no significa que no están, esto implica que las vamos a vivir a través de experiencias externas y/o a través de los vínculos, para aprender a integrarlas.

¿Qué significa cada planeta en la carta astral?

En la carta astral todos los planetas representan funciones psíquicas y energéticas, y para hacer una buena lectura es importante conocer sus símbolos. En la astrología, los planetas incluyen al Sol y la Luna, también llamados luminarias. Se dividen en tres grupos:

Planetas personales (Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte):

Están relacionados con los instintos, el subconsciente y el vínculo con la madre.

- El Sol: Representa el tema central de la vida, lo que motiva a esa persona, el padre y la energía creativa. Es el signo solar que muchos conocemos solo con la fecha de nacimiento.

- La Luna: Representa el mundo emocional, cómo la persona maneja sus sentimientos, qué necesita para sentirse satisfecha y feliz. Describe a la madre.

- Mercurio: Es el planeta de la comunicación, por tanto, muestra cómo procesa la información cada persona.

- Venus: Es el planeta del amor y los afectos, además de las cualidades artísticas y sociales. La pregunta es, ¿cómo se relaciona y se vincula la persona, y qué tipo de personas le atraen?

- Marte: Es el planeta de la lucha y la guerra, representa en qué áreas aplica alguien sus energías, qué tipo de actividades y cuáles son las causas por las que lucha.

Planetas sociales (Júpiter y Saturno):

Representan las motivaciones sociales del individuo y su manera de participar en el mundo, reflejando sus aptitudes y actitudes para la integración en la sociedad.

- Júpiter: Es el planeta de la expansión y el desarrollo, y representa a Sagitario, dice en qué áreas puede expandirse y desarrollarse una persona.

- Saturno: Es el planeta que revela en dónde se encuentra la persona con sus responsabilidades y en qué áreas cumple sus deberes. También muestra su relación con la autoridad y qué obstáculos son los más importantes en su vida.

Planetas espirituales (Urano, Neptuno y Plutón):

Simbolizan las energías transformadoras que conducen al cambio y que se manifiestan en forma de inspiración y de intuición. Nos impulsan al perfeccionamiento del inconsciente colectivo más profundo.

- Urano: Es un planeta que representa los cambios, las transformaciones repentinas, y responde dónde expresa su intuición y originalidad.

- Neptuno: Es el planeta del instinto, la sensibilidad y la imaginación.

- Plutón: Es el planeta del control, el poder, y habla también de la muerte y de cómo cada persona lleva la transformación.

¿Para qué sirve la carta astral?

Nos abre la puerta al autoconocimiento y expone nuestros potenciales. Esto nos permite llegar al origen de los patrones de conducta y comprender los mecanismos emocionales. Analizando nuestra carta astral, comprenderemos el propósito que tenemos en la vida, intereses profesionales, cómo evolucionaremos y las armas espirituales que tenemos para enfrentarnos a eventos complicados.

¿Cómo conocer mi carta natal?

Para conocer cuál es tu carta natal necesitas saber el día, hora, mes, año y lugar de nacimiento. Con esta información puedes ingresar en varios portales de astrología y páginas web e ingresar tus datos para tenerla y conocer a profundidad aspectos de tu personalidad, capacidades y talentos.

