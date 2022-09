¿Cómo será esta temporada Libra en el amor, amistad y dinero?

El 22 de septiembre, justo durante el equinoccio de otoño, iniciará temporada del signo Libra, y con ello, vendrán cambios muy esperados hasta el próximo 23 de octubre cuando empiece el ciclo de Escorpio.

Te puede interesar: Carta astral: ¿Cómo funciona y para qué sirve?

Cada vez que el sol ingresa en un signo, sentimos la energía de esa posición, las características intrínsecas del signo se expanden y nos ayuda a entender parte de nosotros, pues todos tenemos un poco de todos los signos. Durante el sol en cualquiera que sea el signo del momento sentiremos sus fortalezas y debilidades con mayor vehemencia y es posible que nos sintamos más compatibles con unos o con otros.

¿Cómo es Libra?

Libra es un signo de aire regido por el planeta Venus, el planeta de la belleza, la diplomacia, de la necesidad de hacer lo correcto. Todos los planetas y signos tienen lados de luz y de sombra, por ejemplo, en este caso, ese gran impulso por ser más sociable de Libra, es también la tendencia a querer quedar bien con todos. En su lado más sombrío, las energías son algo indulgentes, superficiales e indecisas.

Sin embargo, esta energía de Virgo a Libra y su transformación no será tan inmediata, se demorará un poco en sentirse y de manera positiva se espera que traiga energía armoniosa, creativa y más equilibrada.

Según el portal Astrology Answers, así impactará la temporada de Libra en el amor, la amistad y el dinero:

Cómo impactará la temporada de Libra en el amor

Libra es diplomático, conciliador y negociador lo que quiere decir que nos hará llevarnos bien con los demás, incluida nuestra pareja romántica. Si hay algún problema que hemos arrastrado en nuestra relación, ahora será el momento de abordarlo. Pero recuerda, también tiende a evitar el conflicto y las discusiones, lo importante es que te permitas tener conversaciones difíciles y seguir adelante. Aprovecha la temporada para no caer en discusiones innecesarias y comprometerte con algo o con alguien.

Para los que están solteros, es una temporada ideal para encontrar el romance. Venus, el planeta del amor, es el regente de Libra, así que la energía romántica y sexual estará también en el ambiente. Si hay sentimientos que no se han expresado, Libra ayudará a hacerlo de manera diplomática. También es posible que nos sorprendamos sintiendo un amor platónico o siendo el amor platónico de alguien.

Cómo impactará la temporada de Libra en la amistad

Como ya sabemos, Libra es un signo sociable, así que es una super temporada para hacer nuevos amigos y reavivar nuestra vida social. También es un tiempo excelente para reconectarnos con nuestros amigos y fortalecer los lazos que ya existen. Es posible que sea un momento ideal para ayudar a tus amigos o para que ellos te brinden ayuda.

Cómo impactará la temporada de Libra en el dinero

Libra está muy asociado a la estética y a la belleza, a los impulsos y a no poder decir que no. Buscan el equilibrio todo el tiempo, pero ese se puede perder, por lo tanto en esta área es clave tener en cuenta que seguramente reevaluaremos lo que nos es valioso, pero también corremos el riesgo de no encontrar límites y tal vez, gastar más de la cuenta en gustos innecesarios como compras de lujo, comida en restaurantes muy costosos, etc. La recomendación es buscar el equilibrio y no gastar lo que no tenemos, las deudas a final de año no vendrán bien.

Te puede interesar: Equinoccio de otoño 2022: Cuándo es y cómo te afectará