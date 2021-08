¿Cuáles son los 4 signos zodiacales más desordenados?

Los signos zodiacales son indicador de varios rasgos de nuestra personalidad. Pueden ayudarnos a entender qué tan leales, honestos, afectuosos, valientes, etc., podemos ser. En esta ocasión veremos cuáles son esos signos que tienen más probabilidad de ser desordenados.

Te puede interesar: Estos son los signos zodiacales más impuntuales

A estas personas les cuesta dejar sus objetos en un solo lugar y pareciera que sus hogares siempre estuvieran en caos. Este desorden se puede deber a que estos signos zodiacales les dan prioridad a otros aspectos.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más desordenados, consultamos a Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica. La astróloga explica que son 4 signos los que encabezan el listado. La experta en astrología aclara que, a pesar de la tendencia al desorden, no todas las personas de estos signos lo son.

Acuario

Artísticos y conectados con su mundo interior, los Acurio no son precisamente afines con el orden. A los ojos de los demás, los hogares y espacios de trabajo de las personas de este signo son caóticos y un revoltijo de cosas.

Sin embargo, aunque no tienen lugares fijos, los Acuario saben dónde dejaron sus objetos y se mueven perfectamente por su desorden. Son conscientes de que el orden no es una de sus cualidades, pero no se preocupan, pues lo importante es que ellos se sientan a gusto.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su impulsividad y la rapidez con la que viven el día a día. Esto hace que no tengan tiempo suficiente para mantener todo perfectamente ordenado y pulcro. Su vitalidad y afán por nuevas experiencias hacen que el orden pase a segundo plano.

No obstante, dentro de su orden, ellos encuentran orden. Saben en dónde está lo que necesitan y tienen problemas cuando alguien más llega a organizar su caos. Prefieren que nadie se involucre con sus espacios.

Lee también: ¿Cuáles son los signos zodiacales más tramposos?

Géminis

Los Géminis son personas multitarea que no se concentran en una sola actividad. Siempre se están moviendo y viven en un ajetreo constante. Por esa razón es que son personas desordenadas, pues la multiplicidad de responsabilidades no les da tiempo de ordenar.

Además, no son precisamente personas pacientes. Así que el tener que organizar no es su fuerte. Saben que son desordenados y tratan de que no se note en ambientes compartidos como el trabajo, pero sus habitaciones son un auténtico desorden.

Piscis

Los Piscis son personas muy creativas y con una visión única del mundo. Es por esto que no suelen acomodarse a los estándares de orden y viven más bien una organización diferente a la de los demás. Por otro lado, son personas que se aferran a los recuerdos, por lo que les cuesta desprenderse de muchas cosas y terminan acumulando demás.

Debemos también tener en cuenta que las personas nacidas bajo este signo suelen ser despistadas. Así que van dejando sus objetos en cualquier parte, sin pensar si ese es o no el lugar correcto. Sumando todo esto es por lo que terminan siendo uno de los signos más desordenados del zodiaco.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.