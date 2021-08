Estos son los signos zodiacales más impuntuales

La impuntualidad se relaciona con llegar tarde y no cumplir con el horario pactado. Las personas impuntuales no es que se fijen como objetivo el no llegar a la hora convenida, sino que sobre la marcha experimentan dificultades.

Esta característica se puede convertir en un problema sobre todo para aquellos que deben cumplir con horarios rigurosos de trabajo, asistir a compromisos como citas médicas o presentarse a la hora adecuada en el aeropuerto. Para saber cuáles son los signos zodiacales que tienen mayor posibilidad de ser impuntuales, consultamos a la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica.

De acuerdo con la experta en astrología, son cinco signos los que encabezan este listado. Pérez también nos recuerda que las características de los signos no definen por completo nuestra personalidad o comportamiento. ¿Y tú, eres impuntual?

Géminis

Las personas nacidas bajo este signo tienen una particularidad: se distraen con facilidad. Así que pueden salir con bastante tiempo de anticipación, pero terminan entreteniéndose con hechos y cosas que ven por la calle. Además, se pueden encontrar con algún conocido y perder la noción del tiempo.

Los Géminis tratan de evitar llegar tarde, pero terminan corriendo para presentarse sobre el tiempo o con algunos minutos de atraso. Es por eso que incluso con tiempo, son personas impuntuales.

Piscis

Los Piscis no son amantes de los horarios estrictos y más bien son relajados con la forma en que trabajan y estudian. Sin embargo, esto se convierte en un problema cuando deben cumplir con horas y fechas de entrega.

Además, tampoco les gusta que los presionen. Entonces no servirá de mucho que les recuerdes que deben estar a cierta hora porque ellos manejan su tiempo de forma autónoma. Los horarios no son una norma que los Piscis cumplan con facilidad.

Tauro

Los Tauro no sienten presión por llegar a las horas pactadas, lo importante es presentarse y cumplir. Por lo que la impuntualidad se puede convertir en uno de esos rasgos por los que se haga más conocido.

Puede pasar que sus amigos y familiares les digan que se encontrarán a cierta hora para que llegan a tiempo, teniendo en cuenta su retraso usual. Sin embargo, al momento de ir a un evento importante, se esforzarán por estar a tiempo.

Cáncer

Su reloj depende de la importancia del evento u ocasión. Con sus responsabilidades más relevantes como el trabajo, siempre estarán a tiempo. Las cosas cambian cuando los Cáncer perciben una atmosfera más relajada y tienen confianza con quien se van a encontrar.

Se tomarán su tiempo en arreglarse, elegir la mejor ruta para ir, entre otras. Al final, todo eso termina retardándose más de lo esperado. Ante la tardanza, los Cáncer ponen su mejor sonrisa y así suavizan las cosas con quienes los han estado esperando.

Sagitario

Los Sagitario suelen vivir ocupados por sus ganas de aprender y su trabajo arduo. Precisamente por eso es que llegan tarde a donde vayan. Aunque anotan todo en sus agendas y sincronizan su calendario del celular, los Sagitario solo recuerdan sus otras citas cuando ven la notificación de que ya deberían ir en camino.

No es que les encante ser impuntuales, pero no pueden evitarlo porque su vida suele ser muy ajetreada. Piden disculpas y prometen que la próxima vez saldrán con más tiempo.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.