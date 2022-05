¿Cuáles son los signos más hirientes del zodíaco?

Foto: Pexels

El estrés de toda índole puede hacer que nuestras reacciones sean hirientes o intensas. Pero existen algunos signos que con mayor probabilidad pueden caer en esto, pues el carácter de cada signo zodiacal puede influir a la hora de reaccionar con intensidad o expresar palabras que luego sean difíciles de retractar.

En el carácter de estos signos influye el orgullo, la impulsividad, el rencor, o incluso, simplemente la imprudencia. Descubre cuales son.

Estos son los signos del zodíaco más hirientes

Géminis

Cada Géminis que conozcas tendrá un lado suave, tierno, divertido, muy bondadoso y empático, pero es su carácter dual el que cuando está molesto le hará mostrar un lado más negativo y puede ser de un momento a otro, sin que te lo esperes. Además, son creativos para sus ofensas y esto les permite herir de manera muy profunda.

Leo

El ego de los Leo se debe saber manejar, y en una discusión puede inflarse aún más. No les gusta sentirse eclipsados, con sus seres queridos pueden ser muy nobles, pero frente a otros pueden cuidarse y protegerse como leones de manera implacable. Algunas veces, más que sus palabras, tendrás su silencio de hielo o actitudes muy pasivo agresivas.

Escorpión

Si un escorpión se siente amenazado, además de que desconfía por naturaleza, tendrás todas las consecuencias de su ira. No irán a su corazón si se sienten traicionados o humillados, especialmente por sus parejas, y lo expresarán de forma muy calculada. En general son rencorosos y no perderán una oportunidad para señalar los defectos y fallas de la otra persona, y seguirán guardando razones a medida que la vida pase. Que no lo digan no significa que no lo tengan como una carta debajo de la manga. No es maldad, pero su carácter apasionado les hace vivir todo con demasiada intensidad, a menudo son presas del deseo de venganza, del orgullo y el rencor, como lo serán quienes los enojen.

Capricornio

No se molestan con facilidad pero son demasiado orgullosos para reconocer sus errores, por lo que una discusión con un Capricornio puede ser demasiado larga y difícil. Sus argumentos se pueden volver burlones y sarcásticos, y elegirán palabras que podrían dañar a otros. Dentro de sus mejores cualidades, no está la empatía.

Los que podrían ser hirientes en un mal momento

Piscis

Generalmente no busca conflictos, pero es un signo muy emocional y cuando se siente frustrado o insultado elegirá perfectamente las palabas que más le pueden doler a su oponente, incluso lo puede hacer quedar mal frente a otros y sacará a la luz lo más oscuro del otro.

Sagitario

Este signo habla muchísimo, y puede no darse cuenta de lo hiriente que llega a ser. Lanza su flecha como la lanza hacia el futuro, a donde más puede doler, pero Sagitario necesita pensar antes de hablar.

