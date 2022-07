Efectos de la superluna en Capricornio para los signos de Aries, Tauro y Géminis

El pasado 13 de julio de 2022 vimos en el cielo la tercera superluna del año, posicionada esta vez en el signo de Capricornio. Muchos hemos sentido sus efectos durante toda la semana, porque por lo general, la luna llena tiende a sacudirnos emocionalmente de diferentes maneras.

En esta ocasión, este tránsito viene a ayudarnos a despertar.

Como todas las veces, la luna llena nos ayuda a adentrarnos en la profundidad de nuestra psique, encontrarnos con aquello que no está resuelto, que desconocemos todavía. Nos ayuda a acceder a nuestro inconsciente para transformarnos.

Según cada signo, la energía lunar nos invitará a trabajar diferentes aspectos.

Efectos de la Superluna para Aries

Las personas bajo el signo de Aries tendrán la sensación de estar bajo observación y sentirán como naturalmente harán más esfuerzos. Estarán en lugares de poder, tendrán que tomar decisiones que no serán a la ligera, pero esto les ayudará a darse un nuevo lugar en una organización, en el trabajo, o en un ámbito en el que quieres y necesitas brillar. No hay que dudar, solo evaluar que sean las mejores decisiones posibles y aprovechar la energía lunar para estar en el spotlight.

Efectos de la Superluna para Tauro

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, esta luna será un momento para tomar conciencia de sus buenas cualidades y replantearte si están mostrándolo ante el mundo. Les invita a expresarse y a ser claros en cuanto a lo que buscan. Pueden aprovechar estas energías para reabsorber un conocimiento que ya vive en su interior y afirmarlo. Luego reevaluar si es momento de cambiar un paradigma o abrirse a nuevas ideas, y confiar en sí mismos.

Efectos de la Superluna para Géminis

Para los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán la oportunidad emocional de prácticamente fundirse con otro. Es difícil y te hará reflexionar sobre cómo estás manejando tus límites y necesidades. Va a ser un momento exigente y muy potente, y posiblemente es el signo que más sentirá los efectos de esta superluna. Verán que reencontrarán emociones olvidadas, necesidades que no atendieron, y no hay que tomarlo como algo negativo sino todo lo contrario, se debe reconocer su presencia para trabajar en el mundo interior y buscar la sanación. Procurar no abrumarse es clave y buscar espacios de relajación será ideal.

