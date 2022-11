El horóscopo de la temporada de Sagitario para Piscis: ¿Qué les espera?

Según lo que aparece en el cielo para los Piscis, esta conjunción de la Luna y Venus traerá nuevas experiencias espirituales y la sanación personal será la clave del ahora.

Puedes leer: Portal energético 22-11-22: así podrás canalizar la energía positiva desde hoy

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Este no es un momento para darle a los demás más de la cuenta, los piscis siempre quieren darle lo mejor a los suyos, pero si las acciones no son recíprocas, con esta conjunción, verá fácilmente qué personas y lugares deben replantearse en su vida.

¿Qué le espera a Piscis en la temporada de Sagitario?

De acuerdo con el Horóscopo Negro la temporada de Sagitario va a darte rienda suelta en todos los sentidos.

“Vas a tener una creatividad increíble que no te la vas a creer ni tú mismo no te frenesí haz todo aquello que siempre has querido hacer porque la suerte va a estar de tu lado”.

Piscis: Una de las características del signo Piscis es que, según el horóscopo, son personas muy tranquilas hasta que los sacan de sus casillas. Foto: Pexels

Igualmente, señaló que “Piscis es posible que tengas bastantes cambios de humor pero no te preocupes por ello quién te quiere va a aceptarlo porque ya te conoce de sobra. Sé tu mismo y vive porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar más adelante”.

Más características de Piscis

Piscis, como la mayoría de los signos de agua, es muy sensibles. Son tan emocionales que se considera que son el signo más emocional del zodíaco. Por esto, si no lo saben manejar bien, por lo general tienen dificultades en sus relaciones con los demás, porque sienten todo intensamente.

Los nacidos bajo este signo se identifican por ser unos románticos absolutos y un poco sensibles desde siempre.

Se considera que son algo perezosos y pueden estar más preocupados por cómo se sienten que por responder a ti y darte amor de vuelta.

Un Piscis, se preocupa más por su pareja que por sí mismo. No esperes muestras de afecto en las redes sociales, pero sí en tus círculos cercanos. Es privado pero amoroso y dulce, y te lo demostrará con regalos, palabras, y gestos de afirmación, incluso, pidiéndote que se los des. Cuando encuentran a la persona que quieren, su amor es muy evidente.

Esperan tener un cuento de hadas cuando se trata de amor, y aunque este idealismo no siempre es malo y sus altos estándares siempre están ahí, un nacido bajo este signo, puede llegar a ser muy caprichoso y te hará sentir muy mal si no cumples con sus expectativas. Habrá llanto, peleas, como el más emocional de los signos de agua.