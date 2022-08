Estos son los 6 signos zodiacales que tendrán más suerte en agosto

Llegamos a agosto, y al último tercio de 2022, y con ello, vendrá nuevamente un cambio de temporada.

Según la astrología, que estudia la influencia de los astros en los eventos que ocurren en la tierra y en la vida de los humanos, cuando una persona nace se determinan varias influencias de su vida según la fecha y hora de nacimiento. Las constelaciones en el cielo en ese momento exacto son, de alguna manera, un mapa o una fotografía de las influencias, ciclos y potencialidades que le esperan a cada persona.

Así entonces, en cada mes y cada tránsito de la carta astral, nos transformamos nosotros también con el calendario de acuerdo a los astros que nos rigen. Vale aclarar que esa “suerte” está influenciada por múltiples factores muy específicos a cada carta, pues no se tiene un único signo que nos influencie, sino también un ascendente, un signo lunar, y 9 casas adicionales en las que otros signos menos influyentes hacen de las suyas. De cualquier manera, en este caso, solo necesitas tu signo principal para saber si eres de los más afortunados en agosto de 2022. Si tu signo no aparece en esta lista, no te preocupes, también puedes consultar tu horóscopo del mes y aprovechar las energías disponibles para ti de la mejor manera posible. Recuerda, también depende de ti.

¿Cuáles son los signos zodiacales que tendrán la mejor suerte este mes?

Aries : El amor tocará pronto a tu puerta. Puede ser un romance casual también, pero debes aprovecharlo pues te traerá aires nuevos y renovación. Este mes sentirás más confianza que antes.

Géminis : Será un mes para ti, especialmente para nuevas ideas, creatividad, para atreverte y para reencontrarte contigo mismo. Te sorprenderás de todo lo que te atreverás a hacer, valdrá la pena. Toma las oportunidades.

Libra : Tendrás especial suerte en los nuevos proyectos, si tienes miedo de iniciar algo nuevo, olvídate de él. Te irá bien y traerá nuevos vientos a tu vida.

Escorpio : Tanto si tienes pareja como si estás soltero, en el terreno de las relaciones y de lo sexual y amoroso estarás muy favorecido, fíjate bien en quiénes están cerca y acércate más.

Sagitario : Hacia finales del mes tendrás una excelente renovación a todo nivel. Brillarás con personas nuevas que te darán mucha fe y confianza en lados tuyos que habías olvidado o desconocías. Debes estar atento a mantener una buena comunicación con todos, de esto depende conseguir metas.

Acuario: Aprovecha agosto para darte una vuelta y vivir una nueva aventura en otro país o destino. El cielo te pide que viajes, y si vas solo, será aún más enriquecedor, pues encontrarás cosas que solo tú puedes ver.

