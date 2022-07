Estos son los signos más sinceros del zodiaco

La sinceridad en un ser humano es, en general, apreciada. Aunque muchas veces la verdad puede ser dolorosa, al final, la sinceridad es algo que se necesita dentro de una relación para realmente formar vínculos fuertes y reales.

Aunque muchos prefieran mantener ciertas verdades ocultas, y esto no se contradice con mantener cierta privacidad en nuestra propia vida, la sinceridad supone que hablamos con el corazón y que aunque no lo compartamos todo, no estamos engañando a otra persona.

Según expertos de la astrología, estos son los signos nativos del zodiaco que dicen la verdad, aunque esto les gane enemigos. Son en su mayoría, los signos de fuego, quizás, por aquello de que el fuego transmuta y purifica todo.

Sagitario

El signo del zodiaco más sincero es Sagitario. No pueden mentir, no gustan de hacerlo y por el contrario, este signo que representa al filósofo tiene como objetivo primordial encontrar la verdad. Además, tienen una personalidad libre, que aunque no encaja con todo el mundo, siempre es auténtica. Los sagitarianos odian estar rodeados de gente falsa y los detectan rápidamente, los que mienten tampoco pueden acercarse demasiado pues sus trucos no funcionan con ellos.

Aries

Otro signo de fuego que ama la sinceridad, les gusta ser directos y no hacer las cosas con rodeos. Los Aries prefieren decir las cosas tal cual como las piensan, sin importar si es pareja, familiar, amigo o desconocido el que va a recibir su opinión. Algunas veces puede ser muy fuerte para quienes no están acostumbrados, van rápido, no se demoran donde no se quieren quedar.

Leo

Los Leo no pueden ni se sienten cómodos con las falsedades pues tienen un corazón de oro. Son representados por un león con valientía y corazón y aunque necesiten mucha alabanza no les agrada cuando no es sincero y prefieren ser directos y afrontar la verdad. No buscan conflictos pero tampoco les interesa evitarlos.

Cáncer

Cáncer, un signo de agua, es transparente y maternal. Se destaca por su gran emocionalidad, y por su sinceridad frente a los demás. A los Cáncer siempre se les nota la limpieza en sus palabras y sus actos. Son bondadosos y muy empáticos con los demás, aunque muchas veces no reciba la misma sinceridad que le ofrece a todo el mundo. Los nativos de este signo, como los anteriores signos de fuego, preferirán toda la vida ser odiados al decir la verdad que ser amados por mentir.

