Estos son los signos zodiacales más agresivos ante los problemas

Todos hemos tenido problemas y dependiendo de la situación hemos respondido de forma diferente. Sin embargo, puede que nuestro signo zodiacal influya en nuestra respuesta ante momentos de estrés y angustia.

Aunque ser de cierto signo no implica que necesariamente vayas a tener estos rasgos, la mayoría de las personas que pertenecen a estos grupos se caracterizan por ser explosivos cuando se les presenta un problema. Cabe resaltar que este tipo de agresividad no se traduce en golpes o violencia, sino en comentarios hirientes o malas actitudes.

La astróloga Sophia Pérez nos contó que hay 5 signos que pueden ser agresivos por la influencia de su astro y elemento regente.

Tauro

La mayoría del tiempo son personas tranquilas. Sin embargo, como los toros, estas personas no controlan el mal genio y pueden ser muy agresivas si se ven envueltas en una situación de altos niveles de estrés.

Su agresividad va escalando según suba la temperatura de la discusión o el problema. Y ante un detalle que lo saque de casillas, no podrán controlar sus comentarios hirientes y dolorosos.

Aries

Su carácter es pacífico la mayoría del tiempo, pero su impulsividad lo lleva a ser uno de los signos más agresivos. En situaciones que lo irritan puede llegar a arrojar objetos y sacar su mal genio con gritos.

Su paciencia es poca, pero tratan de ser tolerantes. Sin embargo, como el fuego que los rige, llega el punto en que no aguantan más y explotan en grandes dimensiones.

Leo

Como líderes natos, las personas nacidas bajo este signo reaccionan mal y con agresividad ante cualquier intento de restarle o cuestionar su autoridad. Defenderán a capa y espada sus intereses y a las personas de sus afectos.

Sin embargo, sus reacciones agresivas no durarán mucho tiempo. Si bien persistirán hasta que las cosas estén del modo en que les gustan y harán un poco de drama al respecto, no se estancarán en el problema.

Escorpio

Los Escorpio destacan porque pueden convertirse en celópatas y posesivos de tiempo completo. Aunque no explotan rápidamente, son similares a un volcán. Acumulan energía y enojos hasta que no pueden más y explotan muy fuerte.

Usan frases hirientes, secretos y debilidades que conocen de la persona con la que discuten y se aprovechan de todas las flaquezas para causar aún más dolor.

Piscis

Los Piscis suelen ser muy empáticos y entienden con facilidad las dificultades de los demás. Por esto no suelen ser personas problemáticas o conflictivas y no responde a una agresión con otra. Sin embargo, cuando se encuentran en un problema, pueden resultar gritando y llorando a grito herido.

Sus episodios pueden durar un poco más de tiempo del usual por su sensibilidad. Pero una vez lo superan, vuelven a su carácter tranquilo.