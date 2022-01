Galería: conoce los 4 signos más tercos del zodiaco

Escorpio: Los Escorpio no pierden pelea, así que son tercos hasta más no poder. No hay tema en el que no quieran tener la razón y son muy hábiles convenciendo a los demás. Las personas nacidas bajo este signo tienen una particularidad y es que se informan muy bien antes de emitir una opinión, por lo que es aún más difícil hacerlos cambiar de parecer. No dan su brazo a torcer a menos que los argumentos y hechos sean completamente fehacientes. No dejarán de insistir en que son ellos quien están en lo correcto y no admitirán fácilmente que se equivocaron.