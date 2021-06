Géminis, Libra y Acuario: así afectará Mercurio Retrógrado a tu signo zodiacal

Esta energía, que terminará el próximo 22 de junio, puede hacer que las comunicaciones fallen y que te sientas frustrado. Conoce aquí cómo influirá en tu signo.

Mercurio es el planeta de la comunicación, de la palabra, de los negocios, de los papeles, de cómo nos comunicamos y cómo nos asociamos con el otro. Así que su retrogradación puede implicar retos y desafíos a la hora de expresar nuestras ideas y pensamientos.

Hablamos con la astróloga Sophia Pérez para que nos cuente qué significa Mercurio Retrógrado y cómo influirá en cada signo.

¿Qué es Mercurio Retrógrado?

De acuerdo con Pérez, Mercurio retrograda tres veces en el año, máximo cuatro. Cuando hablamos de un planeta retrógrado sentimos que su energía va hacia adentro, es un efecto visual, pero no significa que el planeta en efecto se esté moviendo al revés. Cabe resaltar que este planeta rige dos signos: Géminis y Virgo. En esta ocasión, el planeta cae en Géminis.

Usualmente, la gente se suele asustar o poner en alerta cuando Mercurio comienza a retrogradar ya que se presentan problemas en las telecomunicaciones, en las comunicaciones, los dispositivos se pueden ver afectados, podemos firmar papeles que no nos convenían, etc.

¿Qué nos trae Mercurio Retrogrado en el signo de Géminis?

Justamente, esta retrogradación nos está enseñando a ver todo desde una perspectiva distinta. La astróloga explica que, precisamente, esto es lo que nos puede llegar a incomodar, pues Mercurio nos está sacando de nuestra zona de confort.

Esto puede ocasionar que nuestros planes no salgan como queremos, que las personas no entiendan exactamente lo que queremos decir, que se presenten enredos en la forma de trabajar. Por ejemplo, podemos enviar un correo a quien no era. Todo esto nos hace plantearnos cómo nos estamos comunicando y cómo estamos expresando nuestros pensamientos.

¿Cómo influye a los signos?

Signos de fuego: Sagitario, Aries y Leo se verán afectados especialmente en su paciencia. Estos signos se caracterizan por querer conseguir las cosas de inmediato, pero la energía de Mercurio Retrógrado en Géminis hará que deban tomar una pausa.

Sagitario: la energía de Mercurio y la energía del eclipse, que sigue vigente, puede significar una invitación a abrir tu mente a nuevas cosas. Soltar pensamientos e ideas que no te han permitido cambiar.

Aries: esta retrogradación te enseña paciencia, te invita a pensar qué vas a hacer porque en tu acelere los planes pueden salir mal.

Leo: Mercurio te hace preguntarte qué está sucediendo con tu relaciones, cómo te estás relacionando, por qué hay tantos malos entendidos.

Signos de aire: Acuario, Géminis y Libra suelen ser signos sociales y teniendo en cuenta que Mercurio ha retrogradado y retrogradará únicamente en estos signos, serán los más influenciados.

Géminis: podrás experimentar mucha curiosidad, pero también puedes sentirte atado a muchos patrones. Esto no significa que todo vaya a salir mal, implica que vas a entender qué es lo que no te está dejando fluir.

Libra: Mercurio Retrógrado hará que sientas que no sabes nada y que te sientas atascado. Sin embargo, esta energía te permitirá hacer pausas e ir resolviendo una cosa a la vez. No debes saberlo todo.

Acuario: a pesar de tener múltiples ideas, esta energía te invita a priorizar lo más importante para que no te sientes sobresaturado. Te invita a aprender a enfocar tu energía.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis podrán sentirse bloqueados o irritados. No obstante, esta puede ser una oportunidad para explorar y sacarle provecho a la creatividad.

Cáncer: experimentarás un bloqueo mental en el que no comprendas tus emociones y manifiestes tu disgusto por diferentes cosas. Mercurio Retrógrado te invita a analizar de forma introspectiva para que entiendas qué está pasando en tu interior.

Escorpio: puedes sentirte irritado y no querer hablar con nadie. Es importante que analices de dónde está viniendo esa negatividad y amargura. Suelta lo que no puedes controlar.

Piscis: Mercurio Retrógrado te invita a confiar en ti mismo y tus capacidades, confía en que eres bueno. Experimentarás mucha creatividad, pero será importante que aprendas a priorizar.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio podrán experimentar las ventajas de salir de sus zonas de confort.

Tauro: ¿Cómo te estás concentrando, en qué estas gastando tu energía, a qué le estás dando valor? Mercurio Retrógrado te invita a salir de tu zona de confort y a abrirte al cambio.

Virgo: Mercurio Retrógrado te está diciendo que dejes de ser tan perfeccionista y a vivir más el momento actual.

Capricornio: es muy importante descansar y hacer ejercicio. Las actividades que no tengan que ver con tu trabajo van a ser necesarias para que aprendas a disfrutar la vida.