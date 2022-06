Horóscopo del 15 de junio al 15 de julio de 2022: Aries a Libra

Este mes es para trabajar la conexión con los colores, por eso te tengo el listado que debes usar en accesorios, ropa o velas para activar tu energía. Aries: rojo. Tauro: verde. Géminis: amarillo. Cáncer: blanco. Leo: naranja. Virgo: violeta. Libra: rosado.

ARIES

21 DE MARZO - 20 DE ABRIL. Es un buen mes para comenzar a brillar en ideas y grupos de amigos, desde hacer alianzas a iniciar cambios en la forma en la que te expresas. El sol está cruzando por tu zona de adaptabilidad y confianza, por eso es bueno crear discursos que te generen un apoyo a tus puntos de vista. Recuerda terminar lo que haces y no procrastinar en proyectos que ya están andando.

TAURO

21 DE ABRIL - 21 DE MAYO. Se viene una buena noticia en temas financieros, no abuses de tu suerte y piensa en invertir. Es importante que un negocio que hiciste lo mires con ojo de lupa. El sol se está quedando todo el mes en tu zona de estabilidad y fluidez financiera, por eso es buena estrategia ordenar tus números y comenzar a planificar en cómo vas a gastar, comprar, pagar o adquirir deudas.

GÉMINIS

22 DE MAYO - 21 DE JUNIO. Este es el mejor mes para dedicarte a ajustar cambios en tu vida. Estamos en la temporada de ustedes, y qué mejor que celebrar el cumpleaños con un cambio radical, desde nuestro temperamento hasta nuestra imagen, por eso es bueno que saques cita con tu estilista o coach para embellecer no solo lo que muestras, sino también lo que eres y lo que sale dentro de ti.

CÁNCER

22 DE JUNIO - 22 DE JULIO. Esta semana el sol está a tus espaldas para darte un reflejo de las cosas que estás haciendo mal y puedes mejorar. Además, está en tu zona de espiritualidad, por eso en estos días piensa en salir del área de confort, arriésgate y avanza tomando decisiones que pueden costarte o desequilibrarte. Al final vas a estar orgulloso de ti, porque vas a sentir un fresquito y los resultados estarán a tu favor.

LEO

23 DE JULIO - 23 DE AGOSTO. Empieza a salir de tu rutina y comparte este mes con amigos o grupos de personas para hacer algo diferente. Siempre trabajar y no dedicarte espacios para hacer algo distinto hace que te bloquees y no puedas sacar a flote tu esencia. Date espacios y no te concentres en una sola cosa. Puedes planear un viaje de fin de semana o programar una salida de la ciudad.

VIRGO

24 DE AGOSTO - 23 DE SEPTIEMBRE. Este mes se te da el desarrollo de un proyecto que desde hace meses venías persiguiendo. Es bueno que te enfoques en un estudio, ya sea para retomarlo, iniciarlo o terminarlo. Te vas a sentir estancada o estancado porque lo que sabías ya ha llegado a un límite y piensas que avanzar se vuelve más complejo a la hora de compartir tus conocimientos. Apuesta por un desafío diferente en temas relacionados con estudios.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE - 23 DE OCTUBRE. Siempre estás disponible para darles gusto a los demás y tu zona de burbuja es sacar excusas y quedarte en casa, pero eso debe cambiar. Luego de salir del área de confort, llega el momento de relacionarte con los demás y sacarle provecho a esa energía que tienes de atraer gente o poder seducir a las personas con lo que tengas como atributo.

Ritual de cumpleaños: prende un velón amarillo con palo santo y déjalo consumir para activar las finanzas y la estabilidad financiera, luego puedes deshacerte del velón para limpiar energías.

Por: Daniel Daza www.danieldaza.com / Instagram: @danieldazatv / Teléfono para consultas: 321 944 8109

