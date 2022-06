Red flags o banderas rojas de Cáncer: ¿Las reconoces? Foto: Pexels

Si has conocido recientemente a una persona de Acuario que te importa, o te interesa de alguna manera, no dejes de tener en cuenta estas características o banderas rojas.

Para cada signo zodiacal existen banderas rojas o las llamadas red flags que te invitan a detenerte y a pensar dos veces si una persona es indicada para ti.

Estas alertas quizás solo hagan parte de los defectos naturales de una persona, o pueden ser verdaderas alertas que te están pidiendo que pongas mucha atención antes de involucrarte seriamente. Esto, sin embargo, solo lo sabrás tú, pero en el entretanto, acá te damos algunas pistas.

¿Qué son las banderas rojas o red flags?

Las banderas rojas o red flags son esa lista de comportamientos inaceptables o actitudes que, si se vuelven un patrón o aumentan en el tiempo se pueden volver un llamado a detenernos y reconsiderar la relación. Se trata de actitudes que no son agradables, ya se trate de amistad o de una relación romántica o de pareja. Estos son indicios se deben tomar en cuenta en una cita, por ejemplo.

Aunque no sea determinante, estas banderas rojas pueden ser importantes antes de seguir, como un punto a observar, y también, si eres del signo Acuario, para revisar en ti mismo. Si estás consciente puede salvarte de pasar un mal rato.

Las banderas rojas de Cancer

El signo de Cáncer es un signo de agua, y es el signo que representa la maternidad en el zodíaco. Esto los vuelve personas muy emocionales. Sin embargo, aunque esto es muy importante y valioso, la realidad es que muchas veces son algo desbordadas y manipuladoras. Se sienten algo necesitadas, les gusta hablar del pasado, ponerse nostálgicos, y pueden cargar con sentimientos de mucha melancolía, lo que puede ser pesado para una nueva relación. Se guardan sus sentimientos y a veces no sabes qué les ocurre, pueden ser rencorosos, pero también, si se han trabajado, pueden tener un lado muy amable. Los astrólogos te aconsejan no caer en esas trampas, pero recordar que si te equivocas, estas personas no lo olvidarán, y te lo recordarán intensamente también.

¿Cómo afecta la última luna llena en Sagitario a las personas del signo Cáncer?

Estos días son de especial agrado para compartir con la persona que tengas cerca (sea pareja, socios o tu propio reflejo en la búsqueda de ideales y brillo). Siéntete como una flecha lanzada al aire pero que no viaja sola, por lo que las recompensas o las pérdidas serán compartidas.

Planifica crecimiento y todo aquello que te brinda esta Luna con tu pareja. En caso de que seas soltero/a pero desees conocer a alguien, te invito a manifestar frente a la Luna esta noche que deseas hacer tus viajes en compañía, verbaliza esa voluntad porque lo mereces y decretas.

