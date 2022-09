Horóscopo: Este es el lado oscuro de Leo un signo de fuego

Los signos zodiacales suelen ser compatibles con algunos signos, pero no con todos. Cada uno tiene personalidades que aportan o quitan algo en las relaciones tanto de trabajo como de amor.

Puedes leer: ¿Virgo, Leo? Estos son los signos zodiacales más odiados

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

A continuación, te contaremos cuál es el lado más oscuro de este signo, sobre todo si tienes una relación con él bien sea de pareja o de trabajo.

Leo: su lado oscuro

De acuerdo con lo señalado por la web Horóscopo negro, los nacidos bajo este signo pueden sentir muchos celos por vanidad, se pueden enojar si no haces lo que ellos quieren, si te ven hablando con otra persona en una fiesta, o si llamas la atención de alguien más aunque no sea tu culpa.

“Tienen una actitud arrogante cuando tu lado oscuro se muestra, como buen signo de fuego que es. Ama el drama y todo lo que le rodea. Una infidelidad por parte de cualquiera y armará el escándalo de su vida, pues es algo que le duele mucho. Siempre hay algo que deja claro a todo el mundo y es que él o ella es el que manda”, destaca.

“Le encanta que le adulen y que le digan lo grandioso y admirable que es, se deja querer y va aumentando su ego poco a poco. Si, además ya es egocéntrico, ¿hay algún problema? Leo sabe lo que vale y lo que por “derecho” le corresponde, además, una gran parte del mundo gira a su alrededor y lo respetan por lo que llega a conseguir en su vida. El problema es que se fía de las personas demasiado rápido y otros signos se aprovechan de eso”.

La vida de quienes son de signo Leo no tiene sentido sin la gente y, es más, caes bien. “Saben que podrán contar contigo para dar cualquier golpe maestro. Todo lo que sea conseguir más poder, más liderazgo y más autoridad es bienvenido a tu vida”.

Además sabe que cuando ese lado oscuro se muestra son tiranos y tienen cero tacto. “Son pocos los que se atreven a retarlo y a provocarle pero los hay. Y este signo, no tiene mucha paciencia con ellos. Cuando se han lanzado al cuello de alguien ya no hay quien lo frene, así que, un consejo para quienes no son Leo y tienen a alguno cerca: júntate con él si no quieres problemas, de lo contrario no lo provoques”, destaca la web.

Características de Leo

Leo es el segundo signo en esta lista son los leones del zodiaco. Aunque resultan ser personas muy amigables y complacientes, si te ganas su enemistad serán tu peor pesadilla ya que son muy astutos para encontrar cualquier punto débil y usarlo a su favor.

A los Leo les gusta ser el ejemplo para los demás y por eso son fuertes y decisivos cuando deben lanzarse a alguna situación. También le dan importancia al estar enamorado y ser correspondido. Y que todo el mundo lo note, y que se le valore cuando lo merezca.