Libra a Piscis: lo que tu vida amorosa prepara para este noviembre de 2022

A pocos meses de terminar el año habrá quienes consideren que no tuvieron suerte en el amor, pero todavía queda tiempo en este 2022 para cambiar el destino final. Noviembre todavía puede dar algunas sorpresas en lo que respecta a materias de corazón. Según tu signo, esto tiene preparado este mes en asuntos del romance, según el horóscopo negro:

Libra

Para los Libra el mes está pidiéndoles coraje. Es hora de que mires tus inseguridades, tus silencios, y esa mentalidad de que es mejor no abrir el corazón que ser defraudado. No te dejes ganar de la aburrición, sabes que una relación a largo plazo está unida por la lealtad. El horóscopo negro indica: “Eres paciente, pero ya fue demasiada la espera, no te obligue a experimentar el vacío de la soledad.”

Escorpio

El amor abunda para los Escorpio y lo merecen. Es su mes, así que pueden recibir la mejor energía con los brazos abiertos, y empezar a hacer cosas por ti mismo, y no solo por los demás. El horóscopo negro indica: “el romance te estará siguiendo, tu corazón merece ser abrigado por alguien que esté a tu nivel. Esa persona llegará cuando menos lo pienses”.

Sagitario

A los sagitario les llegó la hora de amar de nuevo, pero se lo deben permitir. Como dice el horóscopo negro “hay una parte de ti que ya se acostumbró a disfrutar de un rico café por las mañanas, apreciar el sol en la ventana y ver películas por la noche, tú y tu soledad”, sin embargo, es importante que no solo se trate de poner límites y de cerrar puertas. Aunque la independencia es positiva, también hay que reconocer que muchas cosas no ocurren si no se abre el corazón y se comparte con otros, ya es hora de disfrutar todo en compañía. El horóscopo negro indica: “Es sano que pongas tus límites, pero también que te dejes llevar un poco.”

Capricornio

Para los capricornio la intensidad será muy importante en sus relaciones. El horóscopo negro indica: “Deja que esa energía te lleve a probar cosas nuevas, siempre y cuando, tu dignidad no esté en riesgo”. Recomiendan tener cuidado si se está soltero, ya que no son generalmente muy impulsivos, este mes intenso podría cambiar absolutamente todo su se dejan llevar demasiado. Conocer no está de más, pero disfrutar es importante, también.

Acuario

Los acuario atravesarán una revolución total. Deben permitirse disfrutar al máximo y dejar a un lado los miedos porque aún quedan cosas muy especiales por vivir. Se recomienda dejar a un lado la fantasía para crear el mundo que se merecen. El horóscopo negro indica: “Escucha a tus emociones, sé que te gusta más seguir a tu parte lógica, pero lo impredecible te puede llevar a descubrir cosas que no conocías de ti, pero que te hacen feliz”.

Piscis

Los piscis recientemente han tenido un corazón en rebeldía pero que han mantenido en silencio, no lo han comunicado a otros, sus decepciones amorosas han nublado su pensamiento pero es importante no permitir que se vuelva la constante. Los malos amores no se merecen que mates el mejor lado de ti, cuida y cultiva nuevamente tu sensibilidad, no castigues a tu corazón por el daño que te han hecho otros. El horóscopo negro indica: “Noviembre quiere que vuelvas a ti, que abraces tu esencia y recuerdes que cada segundo trae incluida una lección.”

