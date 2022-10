Libra a Piscis: ¿Qué hace enojar a cada signo zodiacal?

El enojo es uno de los rasgos más complicados en las personas, hay quienes según su temperamento son más propensas a sentirse bravos, enojados, o molestos, y hay quienes genuinamente logran atravesar sus molestias del día a día de otra manera.

Todo depende de cada temperamento, y estos son rasgos que aunque se pueden trabajar, definitivamente vienen casi de nacimiento. Para nadie es un misterio que hay algunas personas que sencillamente se suelen enojar más que otras, y encuentran más frecuentemente ciertas situaciones que los irritan fácilmente.

Según la astrología, cada signo tiene su punto débil frente al enojo y son estas las razones por las que cada uno se molesta, descúbrelas para saber cuándo manejarlo con delicadeza.

Libra

Libra es representado por la balanza, símbolo del equilibrio y la armonía. Aunque a veces se trata más de una búsqueda que una realidad, pues son personas muy diplomáticas y que siempre mantienen la forma, aún si eso significa hacer daño a otros o a sí mismos. Se conocen como el signo que menos se enoja y en caso de que ocurra, cuidan demasiado la forma. Esto, por momentos, se transforma en algo negativo, pues pueden no exteriorizar realmente lo que piensan y no ser sinceros. Les molesta la confrontación y los reclamos, y cuando huyen, sabes que algo no les gustó.

Escorpio

Es un signo que está regido por los planetas Marte y Plutón y simboliza la muerte y el renacimiento. Manejan muy bien el autocontrol. Pueden decirte que ya no les molesta nada pero la verdad es que suelen ser rencorosos y recuerdan viejas historias con mucho detalle. Les molesta que los trámites salgan mal o que le hagan pasar un mal rato a su familia.

Sagitario

Simboliza la conciencia superior, y su símbolo representa la flecha del arquero. Parecen muy tranquilos pero son de mecha corta, son personas a las que se les debe temer si están enojados. Desatan su ira y pueden decir palabras muy hirientes que les cuestan arrepentimiento. Lo que más les hiere es la injusticia y sentirse traicionados por alguien cercano, de ahí no vuelven nunca.

Capricornio

Es un signo cardinal y de tierra, y uno de los signos del zodíaco más constante, sólido y apacible. Se molestan con bastante facilidad, pero no suelen demostrarlo: Procesan el enojo por dentro. Esto los hace ser misteriosos y, a la vez, distantes. Les enoja mucho no sentirse escuchado.

Acuario

Al ser el undécimo signo del zodiaco y simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. Son uno de los que mejores interpretan las relaciones porque saben escuchar y también expresarse. Son expertos en controlar sus emociones, pero detestan que le digan lo que tienen que hacer. Perseguirlos y llamarlos constantemente para saber de ellos es una de las cosas que más odian.

Piscis

Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces nadando en sentidos opuestos. Lo que más los ofende es que lastimen sus sentimientos. Son sensibles y también dramáticos, aunque suelen evadir los conflictos. Es por esto que es difícil verlos enojados por su carácter tranquilo y reservado.

