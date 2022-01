Los retos de este mercurio retrógrado en acuario

Foto: GettyImages

Hablamos con la psicóloga y astróloga Isabel Borrero, que nos explicó cuáles son esos puntos clave para tener en cuenta durante este nuevo período de mercurio retrógrado en acuario.

Mucho se oye hablar sobre mercurio retrógrado y sus temidas influencias en nuestro día a día.

Muchos temen que sus trabajos, comunicaciones y relaciones personales sufran durante esta temporada y, sin embargo, tal vez se desconozca a profundidad qué es mercurio retrógrado y por qué también puede ser beneficioso para todos.

Para hacernos una idea general del panorama astrológico que atravesamos, le consultamos a la psicóloga y astróloga Isabel Borrero cuáles son los puntos clave de este mercurio para tener en cuenta.

Te puede interesar leer: Estos son los 4 signos zodiacales que les irá muy bien en el amor este 2022

¿Qué es mercurio retrógrado?

Los planetas no se mueven en círculos perfectos en la órbita alrededor del sol, y si se mira desde la tierra, parece que se detuvieran durante un tiempo. Cuando a Mercurio le pasa esto, se dice que Mercurio está retrógrado. En astrología, algunos le dan mucha importancia, otros no tanto. El tema de qué tanto puede afectar a alguien depende del lugar de la carta en la que se encuentre Mercurio y de si su relación es más o menos estrecha con Mercurio.

¿Por qué se le teme tanto?

Suele decirse que su influencia es fuerte, en general, porque es el planeta que tiene que ver, a grandes rasgos, con la percepción, la comunicación y los desplazamientos cortos.

En los últimos tiempos se ha vuelto un lugar común decir que es mejor no firmar documentos o hacer viajes cortos. O que se pueden perder las llaves, la billetera, los objetos del día a día que rige Mercurio.

¿Qué podemos ver de positivo en mercurio retrógrado?

Desde las corrientes astrológicas con énfasis en la psicología se considera que es un buen momento para pensar las cosas que se estén planeando: para revisar, terminar asuntos, y para tener momentos de introspección.

Sin embargo, estos temas no se deben tomar de manera absoluta, la astrología es una herramienta para informarnos y entender algunos temas, pero no para someternos de forma supersticiosa. Pienso en el aforismo: “los astros inclinan, pero no obligan”.

¿Qué influencia tiene mercurio retrógrado en acuario?

Podría tener influencia en las comunicaciones del tipo acuarianas, es decir, especialmente en tecnología, en temas de computadores, y en temas de innovación. Es decir, si algo pasa en estas áreas es para reflexionar sobre el tema, y para sacarle más provecho. Lo que nos quiere decir es que eso a lo que está afectando hay que verlo desde un punto de vista innovador.

¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta?

Si alguien tiene problemas en expresar su individualidad puede sentir que es necesario hacerlo, pero hay que ser prudentes y cuidarse de tener problemas relacionados con la rebeldía. Es un buen momento para lo contrario, para reflexionar en el papel de cada uno en lo social, y en la ayuda a los demás. A la vez, como es retrógrado, es importante tener en cuenta que la innovación no se va a dar inmediatamente, se pueden tener pensamientos internos que luego se van a exteriorizar mejor, para desarrollarse y expresarse en nuevos proyectos cuando se ponga directo.

¿Cuáles son sus fechas?

Entre el 15 de enero y el 4 de febrero.

Te puede interesar leer: Los signos zodiacales que son pura pasión en la cama