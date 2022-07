Ni trabajo ni plata: Estos son los signos más vagos según la astrología

Aunque no se sabe qué tan cierto sea, dicen que las mentes más brillantes no necesitan estar ocupadas todo el tiempo, sin embargo la astrología tiene una teoría diferente.

Puedes leer: Horas espejo: ¿Qué significan y por qué dicen que son “mensajes de los ángeles”?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La palabra pereza procede de ‘pigritia’ que significa flojo, con el sufijo –itia, que expresa cualidad. La pereza es considerada por la moral cristiana como uno de los siete pecados capitales, es decir, como fuente de otros vicios y pecados. De hecho, ha sido llamada “la madre de todos los vicios”.

Signos más vagos

De acuerdo con la astrología, de los 12 signos que conforman el zodiaco, no todos aspiran a tener grandes proyectos, empresas o incluso un gran puesto. Para ciertos signos, llegar a casa, encender el televisor y no tener que mover un dedo es la mejor forma de pasar los días.

Aunque el descanso es necesario para el cuerpo, hay ciertos signos que se destacan por ser un poco perezosos y si les hablan de trabajo o quehaceres salen prácticamente corriendo. Según la web Diario Femenino, estos son los más perezosos:

Virgo

Aunque Virgo se empeñe por cumplir algunas metas, es perezoso cuando no quiere hacer algo o cuando realmente no le nace moverse. “Son personas concienzudas y meticulosas a las que no les importa levantarse del sofá y dejarse la piel para conseguir lo que desean. Sin embargo, prefieren trabajos y tareas que requieran poco esfuerzo y precisión ya que no se sienten muy complacidos de verse obligados a actuar frente a algo”.

Acuario

Los nacidos bajo este signo son personas perezosas. “Esta pereza tiene su origen en su gran tendencia a la preocupación. No existe nada menos productivo en el mundo que pensar constantemente en que va a ocurrir algo negativo. Con el paso, este ambiente negativo se convierte en una situación angustiosa que puede llevar a este signo del zodiaco a comer en exceso, a quedarse sentado o a desperdiciar su tiempo haciendo cosas sin sentido”.

Leo

Las personas pertenecientes al signo del zodiaco Leo suelen pecar por meterle toda su energía a tareas y menesteres que los demás consideran poco productivos. “Los Leo son muy constantes y cumplidores son sus obligaciones, pero siempre suelen tener un objetivo muy claro detrás: aumentar su propia calidad de vida. Les gusta lo fácil y lo sencillo y, por lo general, no suelen preocuparse en exceso por los problemas a no ser que les afecte directamente a ellos”.

Tauro

Aunque tienen muchísimo potencial en distintas áreas, las personas de este signo no suelen aprovecharlo como deberían ya que la mayor parte de las veces prefieren quedarse en la comodidad de su hogar. “El sofá, el pijama y una buena película es lo único que necesita este signo del zodiaco para un plan perfecto. Los Tauro son responsables y muy creativos en su trabajo, pero tiene que existir una motivación muy fuerte para que puedan ser eficaces y eficientes a la hora de llevar a cabo una actividad”.