Red flags o banderas rojas de Piscis: ¿Crees que son ciertas?

Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por crear muchas expectativas alrededor de una posible relación y luego no concretan nada. Los Piscis comienzan a sentirse inseguros y se alejan en un dos por tres. Aunque su intención no es herir, ni son los clásicos galanes, tienen una larga lista de corazones rotos. Foto: Pexels

Antes de involucrarte con una persona del signo Piscis, ten en cuenta estas características.

Es importante que reconozcas que según cada signo zodiacal, existen banderas rojas o las llamadas red flags que te invitan a detenerte y a pensar dos veces si una persona es indicada para ti.

Estas alertas quizás solo hagan parte de los defectos naturales de una persona, o pueden ser verdaderas alertas que te están pidiendo que pongas mucha atención antes de involucrarte seriamente. Esto, sin embargo, solo lo sabrás tú, pero en el entretanto, acá te damos algunas pistas.

¿Qué son las banderas rojas o red flags?

Las banderas rojas o red flags son esa lista de comportamientos inaceptables o actitudes que, si se vuelven un patrón o aumentan en el tiempo se pueden volver un llamado a detenernos y reconsiderar la relación. Se trata de actitudes que no son agradables, ya se trate de amistad o de una relación romántica o de pareja. Estos son indicios se deben tomar en cuenta en una cita, por ejemplo.

Aunque no sea determinante, estas banderas rojas pueden ser importantes antes de seguir, como un punto a observar, y también, si eres del signo Piscis, para revisar en ti mismo. Si estás consciente puede salvarte de pasar un mal rato.

Las banderas rojas de Picsis

Piscis, como la mayoría de los signos de agua, es muy sensibles. Son tan emocionales que se considera que son el signo más emocional del zodíaco. Por esto, si no lo saben manejar bien, por lo general tienen dificultades en sus relaciones con los demás, porque sienten todo intensamente. Esperan tener un cuento de hadas cuando se trata de amor, y aunque este idealismo no siempre es malo y sus altos estándares siempre están ahí, un Piscis puede llegar a ser muy caprichoso y te hará sentir muy mal si no cumples con sus expectativas. Habrá llanto, peleas, como el más emocional de los signos de agua.

Tristemente aunque esperan que hagas todo lo posible por cumplir con sus demandas, no necesariamente van a hacer lo mismo por ti. Se considera que son algo perezosos y pueden estar más preocupados por cómo se sienten que por responder a ti y darte amor de vuelta.

¿Cómo afecta la última luna llena de este mes en Sagitario a las personas del signo de Piscis?

Serás de los más privilegiados. En esta luna llena tendrás días hermosos y además, llenos de triunfos claros. También tienes la mente serena y mucha creatividad. Tu espiritualidad se ve beneficiada con tu vena artística que estará muy despierta. Intenta escribir, escuchar música, y crear algo, verás que inspirarás a otros y a ti mismo. Estás en una montaña muy alta.

