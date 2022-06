Red flags o banderas rojas de Sagitario: ¿Las identificas en ti o en otros?

Astrología, rueda zodiacal, signos del zodiaco Foto: GettyImages

Antes de enamorarte de una persona del signo sagitario, ten en cuenta estas características.

Te puede interesar: Los red flags o banderas rojas de los Libra: ¿los puedes identificar?

Es importante que reconozcas que según cada signo zodiacal, existen banderas rojas o las llamadas red flags que te invitan a detenerte y a pensar dos veces si una persona es indicada para ti.

Estas alertas quizás solo hagan parte de los defectos naturales de una persona, o pueden ser verdaderas alertas que te están pidiendo que pongas mucha atención antes de involucrarte seriamente. Esto, sin embargo, solo lo sabrás tú, pero en el entretanto, acá te damos algunas pistas.

¿Qué son las banderas rojas o red flags?

Las banderas rojas o red flags son esa lista de comportamientos inaceptables o actitudes que, si se vuelven un patrón o aumentan en el tiempo se pueden volver un llamado a detenernos y reconsiderar la relación. Se trata de actitudes que no son agradables, ya se trate de amistad o de una relación romántica o de pareja. Estos son indicios se deben tomar en cuenta en una cita, por ejemplo.

Aunque no sea determinante, estas banderas rojas pueden ser importantes antes de seguir, como un punto a observar, y también, si eres del signo Escorpio, para revisar en ti mismo. Si estás consciente puede salvarte de pasar un mal rato.

Las banderas rojas de Sagitario

Este signo de fuego rige la libertad, los viajes, la filosofía, y a veces, suele ser un signo bastante despistado. Pueden tener tanto fuego y amistad y humor por dentro, que pueden saltar de amor en amor sin que tú te des cuenta en qué momento pasó. Algunos, especialmente los del mes de diciembre, pueden suplicar tenerte en sus vidas, colmarte de amor, y al día siguiente ser desprendidos y ya no estar tan seguros de lo que necesitan. Estas personas, si las sabes llevar, son fieles y leales, pero se confunden fácilmente porque buscan ser independientes todo el tiempo. No puedes atosigarlos o exagerar en esa necesidad que sientes por tenerlos cerca, pero tampoco puedes hacerlos sentir que no te importan. Es un balance complicado para muchos. No piensan demasiado en el futuro, por lo que al estar en el presente todo el tiempo gustan de tener algo de facilidad inmediata.

Además, como se preocupan mucho por el presente, son muy impacientes, no conocen los dones de la paciencia y les cuesta practicarla, aunque así lo deseen. Se frustran con facilidad, por lo que si te enredas demasiado, no los diviertes, no alimentas su fuego, te agradecerán y te dirán hasta luego. Ni pienses en una segunda oportunidad si en un momento no los conquistaste, esto solo pasa si logras atrapar su atención haciéndolos reír, divirtiéndolos y no pidiéndoles demasiado. La sombra de esto es la gratificación instantánea. Y, valga la redundancia, si no les importas, no les importa nada.

¿Cómo afecta la última luna llena en Sagitario a las personas del signo de Sagitario?

Por ser tu luna, Sagitario, te favorece mucho. Sentirás que no tienes límites y tu fuego saldrá a relucir. Esta luna será un impulso de “buen individualismo” y sentirás algo que hace mucho no sientes, y es que estás listo para conquistar cualquier cosa, tienes a tu “yo” totalmente libre y despierto, impulsivo. Como la flecha de tu signo, recuerda que eres bueno en atinar, aunque vayas rápido, no te dejes abrumar, aprovecha esta energía a tu favor. Pronto llegarán experiencias trascendentales con nuevos aires.

Te puede interesar: hRed flags o banderas rojas de Escorpio: ¿Las identificas en ti o en otros?